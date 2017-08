Sykkel-VM har et potensial arrangørene ikke har hatt evne til å planlegge for.

Hotellrom er booket. Private hjem er leid ut. Verdens øyne er på byen vår i september. Dette har et potensial arrangørene av Sykkel-VM ikke har hatt evne til å planlegge for.

I 2000 ble Nordiske Mediedager satt på kartet. Sammen med Gullruten gjorde dette mye for Bergen som en by for kultur og næring. Med Sykkel-VM har kultur og sport den samme muligheten. Arrangementet får et så massivt søkelys at kulturdelen burde reflektere dette.

Om de bare hadde startet tidligere med kulturdelen. Jobbet sammen med lokale bedrifter i kommunen innen bygg og anlegg. Da kunne vi ha laget en større scene oppå deler av Lille Lungegårdsvannet og brukt hele Festplassen. Sammen med Christies gate og Byparken som plass til tilskuere kunne vi gjort det til en fenomenal kickoff! En kunne ha produsert visuelle planer for agentene til de store artistene og fått på plass avtaler.

Ja, slikt kan koste. Men man kunne valgt lokale bedrifter som ikke er store, men som kunne vokst på å gjøre slike prosjekter. Da kunne du fått både anlegg og markedsføring for en rimelig penge. Det er bare snakk om å gjøre litt ekstra research.

Et kultursentrum som Festplassen ligger midt i hjertet av byen vår, hvor mange ulike folkelige arrangementer holdes gjennom året. Et godt eksempel er VG-lista. Med en scene bygget utenfor plassen, ville man fått enda større plass til deltakere og tilskuere. En slik løsning ville ha løftet hele arrangementet til nye høyder.

Å flytte kulturdelen og medaljeutdelingen til en større arena på Festplassen, ville ikke bare gitt muligheten til flere tilskuere og bedre oversikt. Med omgivelsene ville en vist Bergen på sitt aller beste, som parken rundt og Ulriken i bakgrunnen.

Festplassen er et av områdene som gir turister hakeslepp, det er her du får en smakebit på hva Bergen er. En by som har naturen tett omringet. Og ikke minst en god akustikk som skapes av at det er så åpent.

Hadde det vist seg å koste mer enn åtte millioner med slike massive planer, så tror jeg ikke en regjering i valgkamp hadde nølt med å øke bidraget. Mengden ekstra sponsorplass hadde nok også gitt ekstra cash.

Men arrangørene har ikke hatt evnen til å se så langt. De har tydeligvis trodd det bare var å sette opp en scene på Torgallmenningen, og så ville artistene komme på rekke og rad. Arrangørene forsvarer seg i media med at de forventet at artister ville delta for Bergens skyld. Tenk hvordan agentene til Aurora, Alan Walker og Kygo må ha reagert på deres kontakt.

Det som kunne blitt Bergens plattform for flere konserter fra internasjonale artister de neste årene, har blitt redusert til en lokalfestival som får en til å lure på hvorfor det koster åtte millioner.

Provoserende!