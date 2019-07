Må vi pynte barna våre?

DEBATT: Er samfunnet blitt så forfengelig at spedbarn må ha hull i øret?

UTSEENDEPRESS: Vår viktigste jobb som foreldre er å verne og passe på våre barn. Vi «eier» ikke barna våre. Vi låner dem, skriver Hilde-Cathrin M. Langedal. NTB Scanpix

Hilde-Cathrin M. Langedal Småbarnsmor, Åsane

Mindre enn 2 timer siden

Du ser det ofte. Små vesener, naturlig vakre, likevel er de pyntet opp med øredobber. Hva er det som får mor eller far til å påføre sine små unødvendig smerte og infeksjonsfare, kun for å pynte dem? Er det greit å sette pynt i nesen på barnet ditt? Øyenbryn? Nei? Hvorfor er da ørene fritt vilt?

Dagen de starter å føle presset på kropp og utseende, kommer fort nok. Vi trenger ikke starte allerede på fødestuen. Er de ikke vakre nok som de er, når de kommer til oss? Har samfunnet virkelig blitt så forfengelig at spedbarn må ha hull i ørene?

Hilde-Cathrin M. Langedal Privat

De fleste argumenterer med at spedbarn ikke føler smerte, og at det er bedre å ta hull i ørene når man er ung. Dette var noe man trodde før. Babyer ble så seint som på 1980-tallet til og med operert uten bedøvelse. Men sannheten er at babyer kan føle smerte allerede i magen.

Det er en grunn til at de fleste profesjonelle piercingstudioer opererer med aldersgrense. Helst skal man være 16 år, men noen steder tillater barn ned i femårsalderen, dersom barnet er klar over hva som skal skje.

Les også Les også: Har du barn som spiller dataspill? Gratulerer!

«Jeg fikk hull i ørene selv som baby, og se! Det gikk bra med meg!» Absolutt, de aller fleste går det bra med. Det er som regel ikke fare for liv ved å ta hull i ørene på babyen din. Med mindre man er uheldig og infeksjon er et faktum, med påfølgende antibiotikakur og det som kan følge den.

Vår viktigste jobb som foreldre er å verne og passe på våre barn. Vi «eier» ikke barna våre. Vi låner dem. Vi skal verne om deres kropp og person til de kan ta sine egne avgjørelser.

La dem bestemme selv om og når de vil lage huller og arr i kroppen sin, men først når de er gamle nok til å forstå. Enkelt og greit.

For all del, du må gjerne ta hull i ørene på babyen din. Men vær i alle fall ærlig og si det som det er. Ikke gjem deg bak tafatte og tomme argumenter.

Du gjør det fordi din egen forfengelighet råder høyere enn barnets rett til å bestemme over egen kropp og person.

Publisert 28. juli 2019 16:00