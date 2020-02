La alle bilister betale på lik linje

Bruk de økte inntektene til å finansiere et reelt kollektivtilbud for alle.

SKJEVFORDELING: Med økte fergepriser blir forskjellene mellom by og land større, skriver innsenderen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Eva Bruraas Bolstad Åsane

Jeg har helt mistet troen på at politikere og andre forståsegpåere har greie på – eller kontroll over – alle klimatiltakene som settes i gang.

Noen tiltak koster samfunnet uhorvelige summer, og etter en stund viser det seg at det ikke er noen klimagevinst likevel, eller at tiltakene fører til en urettferdig byrde på deler av befolkningen.

Med innføringen av Autopass og el- og lavutslippsferger må bilistene betale i dyre dommer, hver gang de skal krysse fjorden.

Dette er ferger langt ute i periferien i Norges langstrakte land, hvor flesteparten av bilistene, på grunn av lange avstander og dårlig kollektivtilbud, kjører fossilbiler, og dermed betaler full pris på fergen.

De som ikke har råd eller mulighet til annet enn en fossilbil må også betale alle avgifter.

Jeg er nokså sikker på at mange av dem som kjøper elbil i dag, ikke gjør det fordi de tenker mer på klima enn andre her til lands.

Det er nok helst for å kjøre billig. Det de glemmer, er at andre da må betale regningen.

Det er på tide at politikerne innser at de på denne måten, i streben etter anerkjennelse for mer eller mindre gode klimatiltak, driver med forskjellsbehandling av land og by.

Mitt forslag er: La alle betale på lik linje, enten de kjører elbil eller fossilbil. Bruk så pengene på et mye bedre kollektivtilbud for alle.

Da kan det å velge og reise kollektivt, bli et reelt valg for alle.

12. februar 2020

