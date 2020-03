Å, Bergen!

I dag tenker jeg ofte at jeg burde ha tilbrakt lengre tid i byen som tok så godt imot meg.

Tore Renberg på vei til Quarten i 1993. Foto: Privat

Debattinnlegg

Tore Renberg forfatter og musiker

Studieårene i Bergen har merket forfatter Tore Renberg for livet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kommende sommer er det 25 år siden jeg sa opp leiekontrakten i Allégaten 14, den siste av tre adresser som bar mitt navn den gang jeg var student i Bergen.

Foranledningen til oppbruddet var ikke at jeg mislikte Bergen. Slik jeg ser det, finnes det bare to mulige grunner til å mislike Bergen.

Den ene er været, som gjør at sørlendingene, så vant med de søte rammene, ofte vender regnets by ryggen. Den andre er Bergens selvlysende selvsikkerhet, den alle bergensere drikker seg fulle på og som styrker dem for et helt liv til de en dag dør, med foldede hender, ved foten av Ulriken.

Foranledningen til at jeg tok farvel med byen jeg ikke mislikte, etter som jeg verken er sørlending eller kjenner ubehag ved andres kraft, var at jeg vinteren 1995 fikk jeg en telefon fra Tiden Norsk Forlag, med adresse i hovedstaden. I andre enden befant seg forlagets nye redaktør, Geir Gulliksen, som kunne fortelle at han hadde lest manuset jeg hadde sendt redaksjonen og at «dette nok kunne bli bok».

Det 22 år gamle hjertet mitt skjøt fra brystet og opp i munnen. Hørte jeg riktig? Det lå 10 centimeter myk snø i Allégaten, og jeg hadde ankommet et nytt semester tungt oppslukt av det jeg befant meg i; et mellomfag i litteraturvitenskap, et band som het Lemen, Studentradioen, Studvest, kjæreste, venner.

Nå banket fremtiden på døren. I alle ledige stunder hadde jeg arbeidet for å bli forfatter. Telefonen fra Østlandet kalte meg til tjeneste hos litteraturen, forlaget befant seg i Oslo, og dermed forlot jeg byen jeg hadde bodd i siden januar 1992.

Ikke et sekund tenkte jeg at jeg i fremtiden ofte skulle finne meg selv, på gater og torg, i dypt savn av Bergen, og gruble over valget som ble tatt i 1995. Med bergensk stolthet, med rikelig sødme, fullsprutet av den korte våren som eksploderer på Torgallmenningen, kaller jeg Bergen min studentby.

For mange unge fra Stavanger, som ved inngangen til 90-tallet skulle velge seg studentby, var Bergen et opplagt førstevalg. Man kunne tenke at den siste plassen oljeungene ønsket å reise til, var Bergen, ettersom Bergen var et sted vi betraktet med frykt og underlegenhet.

Storebror noen timer lenger nord. Byen med de bråkete folkene, buekorpsene og fotballaget Brann. Byen det var så lett å parodiere, som selv flirte så lett av andre. Byen med landets mest markante dialekt og det dårligste været, irriterende tydelig og altfor synlig; Bryggen, Sandviken, Fløibanen; postkortvennlig, men stridbar.

For en ung mann som meg, hvor dragninger alltid handlet om kultur, var det ikke uvesentlig at Bergen var en sterk kulturby. Det var en by med et levende kunstliv, et sterkt teater, en sterk musikkscene, noe som ved inngangen til 90-årene skulle anta hvass karakter idet atter en bergensbølge slo mot horisonten; Barbie Bones, Pogo Pops og flere andre fyrte av raketter fra scenekanten.

I stedet for å la lillebrorkomplekset nekte oss adgang til Bergen, gjorde siddisene det motsatte. Vi steg om bord på MF «Kystveien», dro av gårde og inntok byen i hopetall. Det var tradisjon for dette i Rogaland.

I dag tenker jeg at det kan være fornuftig å spørre hvorfor. Andre kan sikkert svare grundigere enn jeg, men det jeg kan tilby, er en selvopplevd saksopplysning: Bergen var attraktiv. Byen hadde et så godt rykte at en haug med folk fra oljebyen, valgte den. For meg stikker dette seg ut, ikke minst fordi jeg bor i en by som har et problem med egen attraktivitet.

Folk reiser ikke til Stavanger fordi byen er attraktiv slik Bergen var det for oss. Til Stavanger kommer det for få unge mennesker, og de som kommer, kommer i all hovedsak for å tjene penger. Dette er selvsagt verken unaturlig eller uforståelig, men det er en vesensforskjell som fortjener oppmerksomhet.

Vi dro til Bergen fordi The Aller Værste! kom derfra, fordi våre søsken sa det var steinkult på Hulen, fordi Harald Sæverud hadde laget «Kjempeviseslåtten», fordi Bryggen så smashing ut, fordi byen hadde et sagnomsust studentmiljø. Aldri har jeg hørt at noen dro til Bergen for å gjøre seg rike.

At folk vil komme og bo i byen din fordi den har attraktiv stedsidentitet, og ikke fordi byen din er et Klondyke, er utslagsgivende for hvordan byen arter seg. Det skaper ulik kultur om appellen til en by trekker til seg pengesultne folk eller kultursultne folk.

Blir jeg tvunget til å trekke frem to ting ved Bergen slik jeg opplevde byen, vil jeg peke på den sentrumsbaserte universitetskulturen jeg var fikk ta del i, og den generelle imøtekommenheten. Jeg har til gode å høre noen fortelle historier om at Bergen tok imot dem med annet enn åpne armer.

Etter som årene har gått, har jeg ofte konkludert slik på spørsmålet om nøkkelen til Bergens suksess: Balanse mellom bybevaring og byutvikling. Byens aktører virker flinke til å beskytte elementene som gjør at folk forstår navnet «Bergen» som noe elskelig. Samtidig er det tydelig at de samme aktørene evner å utvikle byen, enten man snakker om musikklivet eller Bybanen.

En overordnet tenkning synes å være nedfelt i styringen av byen. Byantikvarens kontor i Bergen har 12 ansatte, det samme kontoret har 2 i min by. Sett fra Stavanger virker det som om identitetsforståelsen til bergenserne ligger til grunn for utviklingsgrepene som foretas. Dette fordrer innsikt i at historisk bevissthet er en vesentlig del av identiteten.

Det er en måte å forstå seg selv på hvor man ikke har noen naturgitt rett til å gjøre som man ønsker bare man eier en tomt, noe som ofte har vært tilfelle i Stavanger.

Kommende sommer er det altså 25 år siden jeg forlot Bergen etter tre og et halvt intense år på Nygårdshøyden. I løpet av den korte perioden møtte jeg mange av menneskene som har formet meg sterkest. Professorer, medstudenter, folk i Studvest og Studentradioen. Det var et fritt liv, tilrettelagt for den som er i åndelig vekst, og det som fantes av ubehageligheter har jeg takk og lov glemt.

I dag tenker jeg ofte, når jeg stanser på gater og torg, slått av minner om Bergen, at jeg burde ha tilbrakt lengre tid i byen som tok så godt imot meg.

Så håper jeg, idet jeg drukner litt i sentimentale minner, at byen fortsatt er slik jeg ser den: Åpen, raus, skarp og temposterk, med denne uvirkelige blandingen av det selvopptatte og det imøtekommende. Er det slik? Bergen?