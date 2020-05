Alt er forandret, og alt er likt

Mange av de store kulturbærende institusjonene i Europa har stengt dørene og slukket lyset. Festspillene i Bergen åpner et nytt vindu.

I år får ikke publikum oppleve Festspillene i Bergen i Grieghallen, men hjemme i sine egne stuer. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Anders Beyer Festspilldirektør

Med like deler angst og håp kaster tradisjonsrike festivaler på kontinentet håndkledet inn i ringen og sier: «Vi ses forhåpentligvis til neste år!»

Avlysninger, utsettelser, mulige konkurser og desperate nødrop har preget kunsten og kulturen siden pandemien for alvor inntok vår del av verden. Befolkningen higer i stigende grad etter kulturopplevelser som ikke handler om å sjekke ut enda en avkrok av Netflix.

Festspilldirektør Anders Beyer. Foto: Bård Bøe

Ingen vet med sikkerhet når vi kan være sammen på en måte som minner om det kulturelle fellesskapet vi hadde før sykdommen la verden i dvale.

Selv når krisen offisielt avblåses, kan menneskeheten være så merket og skremt at våre kollektive adferdsmønstre vil være forandret i en hel generasjon. Nå er det grunn til å gjøre seg grundige overveielser om hvordan kulturlivet ikke bare kan bestå, men trives og vokse i vår nye virkelighet.

I denne historiske situasjonen skapes det nye rom for de kreative kreftene som ser krisen som en begynnelse på noe som i beste fall kan bli bedre enn det som fantes fra før. Vi har nå mulighet for refleksjon, nærhet til familie og barn, til å redefinere «leirbålet» og tenke over hva det er som driver oss frem i en verden som ser ut til å løpe løpsk.

Kanskje er det farvel til mye vi kjenner i dag. Det skal et visst mot til for å ikke være lettere pessimistisk på fremtidens vegne for tiden. Men det ligner også en kjedelig vestlig vane: Allerede da antikkens rene doriske toneart ble utmanøvrert av den sanselige joniske, var konservative grekere bekymret for musikkens fremtid.

Da vi planla årets festspill med det overordnede temaet bevegelse, hadde vi naturligvis ikke forutsett at det ordet ville få en nærmest profetisk betydning. Jeg forberedte freidig festtaler om betydningen av å la seg bevege og reiser gjennom tid og rom, og så ordene visne bort da flyplasser og grenser ble lukket.

Samtidig ble meningsinnholdet forsterket. For kunsten vil være i bevegelse, den vil bevege, og begrensninger kan være en kraftig kreativ ansporing. En populær teori er at William Shakespeare skrev «King Lear» i karantene i et pestherjet London. Det tok heller ikke mange timene fra Norge stengte ned til den første stuekonserten var på nett.

Stiftelsen Festspillene i Bergen har som formål å organisere kunstneriske arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor et bestemt tidsrom, og en målsetting om å være den fremste norske manifestasjonen i sitt slag, med internasjonal gjennomslagskraft.

Hva betyr dette når kulturarrangementer er forbudt, reisevirksomhet frarådet og mennesker ikke kan møtes? En avlysning ble selvsagt utredet og diskutert, men i hjertet og med samstemte anbefalinger fra stat og styre i hodet – var det å sette en strek over Festspillene i Bergen 2020 aldri et aktuelt alternativ.

En av våre største oppgaver er å ta vare på arvesølvet innen musikk, kunst og kultur. Vi gjør det ikke ved å la det glimre inne i glasskapet, men gjennom å stadig dekke til nye festbord. Invitasjoner og meny endrer seg for hvert festspill, og i år finner festen sted hjemme hos deg, meg og alle, enten vi bor i Bergenhus, Brooklyn eller Beijing.

Vi håper at årets festspill vil gi et omfang og et kunstnerisk mangfold som gjør at vårt store nasjonale og internasjonale publikum, fra første parkett i stuen, kan oppleve det overflødighetshorn av tilbud som til alle tider har vært et adelsmerke for Festspillene i Bergen.

Det er kunsten og kulturen som definerer hvem vi er og som i høy grad binder oss sammen. Nå må vi finne nye måter å søke sammen, og forhåpentligvis få ny innsikt på veien. Schönberg fulgte sin 12-tonerekke, men komponerte som før.

Alt er forandret, og alt er likt. Målet er fortsatt å unngå at vi som mennesker blir redusert til kolonner og tall i det regnskapet som aldri vil være i stand til å gjøre rede for det som egentlig gjør livet verdt å leve: Skjønnheten. Fellesskapet. Kjærligheten.