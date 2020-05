Sjølv om jegerane feller stadig meir hjort, vert det stadig fleire av dyra i Noreg. Ei viktig årsak er at jegerane først og fremst går etter hanndyra. Når så få av hodyra vert felte, inneber det at det vert stadig fleire tilført gruppa reproduserande hodyr. Auka avskyting av kalv, kviger (1,5 år) og unge hodyr (2,5 år) er difor viktig for å redusera bestanden, meiner innsendarene. Foto: SSB