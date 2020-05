Oljefondet går mot Parisavtalens mål

Fondet er i utakt med sin egen etikk.

Woodside Petroleum er Australias største olje- og gasselskap. På bildet ser du Goodwyn-plattformen, rundt 1350 kilometer nord for Perth. Foto: Reuters / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Paul Johannessen Bystyrerepresentant, MDG Bergen

Oljefondet – Statens pensjonsfond utland (SPU) – er i hardt vær for tiden. Norsk presse viet mye plass til påtroppende leder, Nicolai Tangen, sitt luksuriøse seminar. Men samtidig tok Oljefondet en avgjørelse i Australia som fikk altfor lite oppmerksomhet.

Woodside Petroleum er Australias største olje- og gasselskap, hvor SPU er en relativt stor medeier, med 1,44 prosent av aksjene.

På årsmøtet til selskapet i april ble det lagt frem et forslag om å inkludere utslippsmålene til Parisavtalen i vedtektene. Endringene skulle også ta med seg hvorvidt utslipp fra olje solgt av Woodside, fortsatt må regnes med i selskapets bidrag til utslippskutt.

Paul Johannessen Foto: Privat

Ikke minst ble det lagt frem en resolusjon om at lederlønningene skulle knyttes til i hvor stor grad utslippsreduksjoner ble oppnådd.

Disse endringene kunne vært et stort skritt fremover i arbeidet med å styre fossile energiselskaper over i en vellykket og ansvarlig nedtrapping.

Styret stemte selvfølgelig mot forslaget, men til stor overraskelse fikk endringsforslaget om Parisavtalen drøyt 50 prosent oppslutning blant alle eierne. Dessverre ble ikke endringsforslaget vedtatt til slutt, fordi endringene ble stemt over som en helhet, og dermed falt alle.

Oljefondet, Norges representant, stemte imot disse forslagene. Ja, du leste riktig. Som en stor investor verden over, ville de ikke stemme for at Parisavtalen skal være en del av Woodside Petroleums styringsdokumenter.

Dette til tross for at Oljefondets egne etiske retningslinjer sier at selskaper kan utelukkes fra investering pga. «handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser».

Når flere europeiske fossile energiselskaper velger aktivt å oppfylle Parisavtalens mål, går Woodside, og SPU, i motsatt retning.

Oljefondet mener åpenbart at det ikke er nødvendig at Woodside forholder seg til allmenn klimavitenskap. Hva baserer de denne beslutningen på? En naiv tro på at alt bare skal ordne seg? At Parisavtalen er ikke viktig? At de ikke har nok innflytelse?

For noen måneder siden innså Equinor hvor utdatert og upopulær en satsing på oljeleting i Australbukta er, og trakk seg ut av prosjektet.

Men gjennom SPUs handlinger ser vi nok en gang at norske interesser i Australia støtter oljeinteresser som nekter å ta til seg alvoret i klimakrisen.

Hva er meningen med etiske retningslinjer, hvis ikke SPU klarer å forstå at vinden har skiftet retning?

Pandemien har vist at små klimavennlige valg du og jeg tar, ikke er nok til å endre verdens utslipp av klimagasser. Systemendring må til, og SPU er en stor investor som har makt nok til å få til slike endringer.

Det er knapt interessant å vite hvilken artist Nicolai Tangen liker best. Det interessante er om han vil følge Oljefondets etiske retningslinjer, eller om fondet velger å vende det døve øret til klimaforskningen.