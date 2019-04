Vaksinen bør være gratis

DEBATT: Vi bør innføre gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse i Norge.

RUSS: Ved å innføre gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse tror vi at flere kommer til å ta vaksinen. Dette vil igjen skape en tryggere russetid for ungdommene i Norge. Foto: Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Djani Behram Fylkesstyremedlem, AUF i Hordaland

Russetiden nærmer seg med stormskritt. Feiringen av 13 års skolegang rundt om i landet er allerede i gang. Alle elevene har fått tilbud om ta vaksinen mot hjernehinnebetennelse, men mange takker nei fordi de må betale en egenandel. Det er skremmende.

Hjernehinnebetennelse er en svært alvorlig sykdom, og smittefaren er stor. I 2017 var det kun 40 prosent av norske avgangselever i den videregående skolen som tok vaksinen. Når elevene må betale opp mot 500 kroner for vaksinen, velger dessverre flere ikke å ta den.

Djani Behram Fylkesstyremedlem, AUF i Vestland. Foto: Privat

Kun Hordaland, Østfold, Finnmark, Buskerud og Oslo tilbyr gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse. Det er urettferdig at ungdommer i enkelte fylker i Norge tilbys vaksinen gratis, mens andre må betale for den. For å senke terskelen og få flere til å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse, bør vaksinen være gratis i hele landet. Det vil skape en tryggere russetid for ungdommene i Norge.

