Litt er bedre enn ingenting, folkens!

Du trenger ikke gå mange kilometer i motbakke hver gang du skal trene.

LITT ER NOK: Mange av oss vil ha godt av å endre måten vi ser på fysisk aktivitet, mener Willy Marthinussen. Privat

Willy Marthinussen Blogger på «Hverdagsaktiv»

Noen dager er batteriet flatt. Det småverker her og der, og motivasjonen mangler. Da er det veldig greit at vi kan bestemme selv hva vi skal gjøre dagen til, og hvordan vi skal disponere energien vår. Vi kan velge selv om vi skal ut å trene, eller vi kan velge å la være. Da er det lurt å være bevisst i sine valg.

Dette kan man trene på, og ingen sier at dette er lett. Likevel kan det å utfordre seg selv i små øvelser være god trening.

Ta fem av de vanligste tingene som stanser deg i å velge fysisk aktivitet, og sett deg ned for å analysere dem. Plukk dem helt fra hverandre, og forsøk å se på de ulike delene i et nytt og annerledes lys.

For eksempel: «Jeg klarer ikke gå tur i dag fordi jeg verker i foten.» Smerter gjør altså at du ikke er i stand til å gå en tur. Men hvor sitter smerten? Er den av en slik karakter at du burde reise inn på legevakten, eller er det bare generelt vondt? Klarer du å reise deg fra stolen, eller er det umulig å gå inn på kjøkkenet, toalettet, opp trappen? Har du da avgjort hvor langt og hvor fort du skal gå?

Ofte har man bestemt seg for at det finnes mange grunner, og ikke bare smerterelaterte, til at man dropper turen. Man klarer ikke helt å se at aktiviteten kan reguleres i ulike vanskelighetsgrader. Kanskje klarer man ikke gå flere kilometer akkurat i dag, man klarer ikke gå i motbakker, man klarer ikke gå raskt, osv.

Hva med å si til deg selv: «Jeg klarer å gå en liten tur i dag, i rolig tempo. Jeg skal gå i fem minutter, og så skal jeg snu og gå hjem igjen.» Eventuelt tre minutter, to minutter, ett minutt, osv.

Ser du poenget? Litt er bedre enn å ligge på sofaen og ikke komme seg i gang i det hele tatt. Man kan til og med la være å gå ut, og heller bruke hjemmet til å gå tur. Gå på stedet hvil i ti minutter, krydre med å gå opp trappen noen ganger, stå når reklamen kommer på TV. Bruk fantasien!

Prøv å endre måten du ser på det å gå tur. Selvsagt er det mer å hente hvis aktiviteten er av lengre varighet og har høyere intensitet. Men poenget er at hvis alternativet er å fjerne aktiviteten helt denne dagen, så er litt bedre enn ingenting!

Kombiner dette med et sunt kosthold, så har man en fantastisk god dag!

Innlegget ble først publisert på skribentens blogg, Hverdagsaktiv.

Publisert 30. oktober 2019 18:00