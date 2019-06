Dropp planene, ta ordentlig ferie!

Karl Morten Bårdsen Bergen

For å overleve de neste ukene, må du lære deg forskjellen på positiv og negativ ferieplanlegging.

Sommerferien planlegges i detalj over det ganske land akkurat nå. Problemet er at listen over hva som ligger i potten for positiv ferieplanlegging, er veldig kort.

Den handler egentlig bare om når du skal ha ferie.

Det er jo herlig å tenke på. Man teller ned på dager, det er bare å glede seg.

Positivt, altså!

Negativ ferieplanlegging er når du begynner å dynge på med planer om alt du skal få gjort med fridagene.

Ta dette med trening, for eksempel. Det er veldig trist når folk sier sånt som: «Denne ferien skal jeg trene mye!»

I praksis er det håpløst å få trent i ferien. I hverdagen har du rutiner og treningskompiser å forholde deg til.

I ferien, derimot? Da møter treningsplanleggingen bare en lang liste med unnskyldninger.

I dag er det for varmt å trene! Jeg skulle jogget, men må bunnsmøre båten. Jeg var på vei ut, men så kom tante og onkel på besøk.

Ser du? Det blir bare frustrasjon av det.

En annen form for negativ ferieplanlegging er all den planleggingen andre står for. Her må du være skikkelig på vakt.

Det skal vel ikke gå ut over deg at andre synes det er gøy med ferier som er detaljplanlagt som D-dagen, når du ender opp med å løpe for livet fra Legoland til familielunsj?

Her må du være offensiv.

Den vanligst feilen er å si noe sånt som dette til samboeren: «Denne ferien her kunne jeg tenke meg at vi ikke hadde så mange planer.»

Ha! Kroniske ferieplanleggere ler godt av slike naive tilnærminger.

Det betyr nemlig bare at du ikke hører noe om planene før du står med malerkosten i hånden og maler hytten til svigerfar.

Bruken av feriepengene kan også sende ut veldig uheldige signaler til omgivelsene.

Tenk deg derfor godt om før du skal ut på handletur.

Hvis du kommer hjem med handleposer med verktøy, arbeidshansker og ny kjeledress, så ber du egentlig om merarbeid.

Motsatt signal er å kjøpe inn ny hengekøye og en god flaske vin.

Det handler om å være tydelig i feriekommunikasjonen.

En god plan er å ta grep og si at du vil teste ut det nye ferieprogrammet «midday impulse».

Det høres jo spenstig ut, sant?

Du vil se at folkene rundt deg blir litt usikre og flakkende i blikket. Og så bare forklarer du at det er et avslapningskonsept utviklet av indianerne i Amazonas.

Kort fortalt handler det om å ikke ha noen planer eller gjøre noe før klokken 12.00. Deretter tar man alt på impuls.

Hvis det viser seg å være umulig å unngå negativ ferieplanlegging, så kan det være en god plan å bare bli på jobb.

Der blir det forhåpentlig stille og fredelig et stykke ut i juli.

Publisert 17. juni 2019 18:00

