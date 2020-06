Det rasistiske Norge

Samfunnet vårt går i hvite nordmenns favør.

Samtidig som det kjempes mot rasisme og urettferdighet i USA, er det urovekkende stille om rasismen som mange må leve med i Norge, skriver Håvard Hole. Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

Håvard Hole Bergen

De fleste i Norge er rasister, og Norge er et rasistisk land.

Hvis du er nordmann med hvit hudfarge, er det sannsynlig at du blir opprørt når du leser denne påstanden. Jeg håper likevel du vil lese videre med et åpent sinn.

I kjølvannet av drapet på George Floyd, har opprør, plyndring og vold i USA fått mye oppmerksomhet i norske medier. Spalteplass vies til splittelsen i det amerikanske samfunnet og politibrutalitet, i tillegg til stadig mer surrealistiske uttalelser fra president Donald Trump.

Statene er for øyeblikket ikke spesielt forente.

Samtidig som det kjempes mot rasisme og urettferdighet over dammen, er det urovekkende stille om rasismen som mange må leve med i Norge.

Når de fleste av oss hører ordet rasisme, går tankene til rasismen som kommer til aktivt til uttrykk gjennom ord og handlinger. Dette er en snever definisjon. Rasisme består av mye mer.

I Norge er rasismen godt synlig i for eksempel arbeidslivet. En undersøkelse fra 2012 viste at et utenlandsk navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til jobbintervju med om lag 25 prosent.

Det ville altså være vanskeligere for meg å få jobb, om alle kvalifikasjoner ellers var like, hvis navnet mitt ble byttet ut med et utenlandsk.

Dette er rasisme som favoriserer etniske nordmenn. Den kan være vanskelig å se for oss som ikke blir berørt, noe som fører til at mange ikke tenker over at denne rasismen eksisterer.

Når halvparten av alle innvandrere og etterkommere av innvandrere sier at de opplever diskriminering i Norge, viser det at vi som nasjon har en lang vei å gå, før vi kan påstå at vi ikke er et rasistisk land.

Hvis du ikke tror på at rasisme er satt i system i Norge, kan du spørre deg selv følgende spørsmål, stilt av antirasist-aktivisten Jane Elliott, og lett omskrevet: Ville du som hvit nordmann vært fornøyd med å få samme behandling som mennesker med en annen hudfarge får i Norge?

Faktum er at det norske samfunnet går i hvite nordmenns favør. Når du og jeg, som hvite nordmenn, ikke adresserer rasismen som er satt i system i Norge og den vestlige verden, godtar vi stilltiende rasisme i Norge.

Vi aksepterer at vi ønsker et samfunn hvor et menneske med en lys hudfarge og et «typisk norsk» navn, blir favorisert framfor et menneske med en annen hudfarge.

Hvis vi ikke er en del av løsningen, så er vi en del av problemet. Eller som Hanan Ali så fint skrev i Aftenposten:

«I møte med rasisme er stillheten vår verste fiende.»

