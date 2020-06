Slik får vi hjulene i gang etter krisen

Jeg forstår godt usikkerheten og frustrasjonen hos norske småbedrifter.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Vi trenger en livbøye for å svømme til land, skrev hotelleier Tone Rønning Vike i BT. Her er svaret fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Debattinnlegg

Torbjørn Røe Isaksen (H) Arbeids- og sosialminister

Da koronakrisen traff Norge, innførte regjeringen svært inngripende tiltak for å få kontroll med smitten. Samtidig varslet vi at vi skulle møte de økonomiske utfordringene i tre ulike faser, for å sikre folk inntekt under krisen, og sørge for at jobbene var der, når hverdagen kommer tilbake.

Vårt mål har vært å gi økonomisk støtte til de som trenger det så fort som mulig. Det har ikke vært mulig å få millimeterpresisjon i alle tilfeller.

Jeg leste innlegget til Tone Rønning Vike i BT om utfordringene for norske småbedrifter. Jeg forstår godt usikkerheten og frustrasjonen, og vil forsikre om at regjeringen ikke er ferdige med vårt arbeid.

Senest i slutten av mai kom det nye tiltak, og vi har varslet at det også kan være aktuelt å endre eksisterende ordninger blant annet for å treffe spesielt utsatte bransjer.

Les også Vi trenger en livbøye for å svømme til land

Arbeidsfolk har vært usikre på jobbene sine, og bedriftsledere har vært usikre på om bedriften vil gå konkurs. I tiden fra mars til mai har regjeringen og Stortinget bevilget 162 milliarder i ulike tiltak, i tillegg til at over 200 milliarder er stilt til rådighet for å sikre at flest mulig bedrifter overlever.

Nå i fase tre gjør vi enda mer for å trappe opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Vi kan grovt sett dele innsatsen inn i fem bolker:

1. Få hjulene i gang: Bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet, og at flere permitterte kommer tilbake i jobb. Vi har eksempelvis lansert lønnskompensasjon for bedrifter som tar tilbake permitterte, og tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

2. Skape en grønn fremtid: Legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Det vil ikke minst være viktig for reiselivsbransjen.

3. Sikre flere bein å stå på: Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten skal komme i privat sektor. Det kommer nå eksempelvis 600 millioner til næringsfond i kommuner som er hardt rammet av nedturen.

4. Gjennomføre Utdanningsløftet 2020: Sørge for at flere kommer i jobb, og får den kompetansen som morgendagens arbeidsliv trenger. Å la permitterte studere mens de mottar dagpenger, er et slikt grep.

5. Få flere i jobb: Alle som kan jobbe, bør jobbe. Da må vi hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og sørge for å hjelpe flere inn i jobb. Alle som trenger hjelp fra NAV skal få det, men målet er at de ikke blir gående ledige lenge.

Les også Reiselivet reagerer på ny krisepakke for sesongbedrifter

For å få folk i jobb, trengs det jobber. Og ja, reiselivet er hardt rammet av koronakrisen. Kundene har vært borte i månedsvis, og muligheten for inntjening er sterkt redusert.

Derfor er tiden inne for at nordmenn tar for seg av vårt nærmeste ferieland, bor på hotell, stopper på veikroer og booker opplevelser her hjemme. I Aurland eller andre kommuner.

Regjeringen har lansert en ny tilskuddsordning på 250 millioner kroner under Innovasjon Norge. Dette skal bidra til at reiselivsbedrifter kan gjennomføre utviklingsprosjekter, som gjør dem i stand til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

Vi skal ha et trygt, attraktivt og bærekraftig reiselivstilbud når markedene åpner opp igjen. Slik kan de små hotellene overleve, ildsjelene og familiebedriftene kan drive videre, og tettsteder kan igjen yre av liv.

BT retter: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Torbjørn Røe Isaksen er næringsminister. Han er arbeids- og sosialminister. Denne rettelsen ble gjort klokken 13:58 4. juni 2020.