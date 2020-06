Ap med «keiserens nye klær»

Ifølge Ap skal staten starte bedriften, eie bedriften, støtte bedriften og være bedriftens kunde.

Havvind er et av områdene Arbeiderpartiet omtaler som et fremtidig satsingsområde i sin nordsjøplan. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS / NTB Scanpix

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant (H)

Sirkulærøkonomi er å lage produkter som er bærekraftige, og som kan inngå som råstoff i nye produkter når de blir ødelagt eller utdatert. På den måten blir ressursbruken og miljøavtrykket minst mulig, og verdiskapningen høyest mulig.

Ap lanserte nylig en økonomisk modell i forbindelse med sin nordsjøplan og krisepakkene, som har mer til felles med rundkjøringsøkonomi enn sirkulærøkonomi. Aps opplegg legger opp til høyest mulig bruk av oljefond og skattepenger, til minst mulig verdiskaping.

Planen legger opp til at staten både skal gi støtte, være eier og være kunde. Dette er ikke sirkulærøkonomi. Det er skrivebordsosialisme, og det ligner mer på rundkjøringsøkonomi.

Tom-Christer Nilsen (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Man skal altså opprette et selskap for å produsere noe det i dag ikke er etterspørsel etter, gi det støtte for å produsere det, og bruke statens innkjøpsmakt til å kjøpe noe en ikke har bruk for. I alle fall ikke til den prisen.

Dersom det i dag hadde vært etterspørsel etter dette, er det jo naturlig å tenke seg at noen allerede hadde begynt å produsere det, eller i det minste søkt om medvirkning fra Innovasjon Norge eller Enova.

Dette minner om en rundkjøring, der pengene går rundt og rundt fra staten til staten og tilbake igjen.

Dersom dette skulle føre til at det ble utviklet et konkurransedyktig produkt som andre ville kjøpe, så er jo det bra. Men staten har ikke akkurat vist seg som noen kløpper på forretningsutvikling.

Hva gjør for eksempel staten den dagen dette selskapet, tross støtte og eierskap, blir utkonkurrert? Klarer man da å ta fornuftige, objektive beslutninger når en er så involvert på alle sider?

Erfaringene tilsier at det blir vanskelig. Risikoen er stor for at staten aldri kommer ut av rundkjøringen, og andre bedrifter må betale for det.

Norge er ikke et land med lite statlig eierskap. Det offentlige dominerer eierskapet i Norge, og eier cirka en tredjedel av selskapene notert på Oslo børs. Vi er annerledeslandet.

Utfordringen fremover er hvordan vi kan få et høyere norsk privat eierskap til norske selskaper. Det er vanskelig, fordi i noen av de mest lønnsomme sektorene i Norge, har staten lagt direkte eller indirekte begrensinger på eierskap, som i praksis betyr at private eiere ekskluderes.

Det gjelder blant annet gjennom statens posisjon i telekommunikasjon, olje og gass og vannkraft. Da er det ikke rart at privat norsk eierskap marginaliseres, spesielt når utenlandsk eierskap er omtrent som i våre naboland.

Derfor er ikke opprettelse av nye, statlige mastodonter heldig for norsk verdiskaping. Nå gjelder det å legge til rette for at norske private, lønnsomme bedrifter kan reise seg igjen. Løsningen er ikke å la statlige virksomheter overta markeder.