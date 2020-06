Kjære Østlandet, kan vi få arve litt motorvei?

Er det mulig å arve gamle trefeltsveier når E18 mellom Asker og Oslo skal oppgraderes? Ragnar Mowinckel mener det er verdt å undersøke. Foto: Olav Olsen / Aftenposten

Ragnar Mowinckel Nesttun

Til dere som lover og lyger, kan jeg på vegne av dem som ferdes mellom Bergen og Voss, få komme med en bønn?

Kan vi få arve den gamle trefeltsveien E18 til Oslo, når dere bygger ny til noen milliarder?

Vi her borte på Vestlandet vet ikke helt hva en trefeltsvei er, men vi er takknemlige hvis vi kan få arve to felt i hver retning – vi er ikke storforlangende.

Tenk på all hønsenettingen dere har limt opp etter fjellsiden for å rassikre mellom Voss og Bergen. Den kan dere få frigitt hvis vi arver gamle E18. Jeg er sikker på at den finner nye eiere andre stedet i landet.

Og man kan jo lure på hva det er som gjør at man har to- og trefelts motorvei, med fartsgrense på 110 km/t, mellom «fiskerlandsbyene» på Sørlandet, mens vi bergensere «koser» oss med de nostalgiske Grimesvingene?

Hva må til for at vi skal få ny vei?

Da den forrige nasjonale transportplanen ble lagt frem i 2017, mente Tom-Christer Nilsen (H), daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet, at de hadde levert til gull. Det viste seg at det ble hønsenetting i stedet for.

Knut Arild Hareide (KrF) sa til BT at «det viktigste er at hele det politiske Norge nå er tydelige på at K5 (Arna-Stanghelle) er et av de prosjektene vi ønsker å prioritere».

Men det hjelper nok ikke med en statsminister fra Bergen, og neppe med en samferdselsminister fra Bømlo heller. Her blir nok E39 Hordfast prioritert.

Det er valg neste høst, dere politikere har sjansen før den tid til å gjøre noe. Gjør dere noe? Neppe!

Det sies at vi får de politikerne vi fortjener, men som vestlending er jeg ikke enig.