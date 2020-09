Vi har malt oss inn i et hjørne

Vi hadde alle muligheter, vi hadde alt, levert opp i hendene våre.

Publisert Publisert Nå nettopp

Samfunnet vårt er på ville veier, ifølge Eduardo «Doddo» Andersen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Eduardo "Doddo" Andersen

Vi hadde utviklet demokratiet, vi hadde tilnærmet likestilling, vi hadde sluttet med den evige mobbingen av homofile, vi hadde et helsevesen som kurerte oss, som ga oss vaksiner, vi hadde revet ned murer, vi hadde lært av historien, vi hadde tatt innover oss feilgrep og overgrep.

Vi hadde rikdommen, vi hadde rettsvesenet, vi hadde mat og varme.

Vi hadde alt, pluss de beste viner, de lengste ferier, og den nyeste bilen, men så måtte vi rote det til.

Alt var for lite for oss, vi måtte kreve mer, vi måtte ta et steg lengre, hoppe høyere og slå hardere, vi måtte kaste ting som fungerte, vi måtte kjøpe klær vi ikke trengte, vi måtte handle mat som gjorde oss fete, og vi måtte reise jorden rundt 80 ganger.

Vi begynte å skule på hverandre, gi skylden til hverandre. Vi begynte å tvile på vitenskapen, på kunnskapen, vi diktet opp en virkelighet som ikke fantes og oppmuntret til smålighet og hat.

Alt ble evaluert, retusjert, eksponert, vulgarisert, seksualisert, penetrert og forenklet.

Vi begynte å tro at vi var bedre enn alle andre, at vi var kongene. At vi var de utvalgte, at vi fortjente mer enn noen andre. Vi skulle ikke endre vår livsstil, vi skulle ikke slutte å pumpe opp olje, vi skulle ikke slutte å mate oppdrettslaksen med soya, importert fra jord der det en gang lå en regnskog.

Vi skulle fortsette å bruke, forbruke, drikke, spise, erobre, klatre og bygge.

Les også Doddo i intervju: – Jeg driter i om folk kaller meg politisk korrekt

Samtidig krevde vi at alle andre skulle endre seg. De skulle skjerpe seg, de skulle bruke mindre, og slutte å be til andre guder enn han ene vi kjente til.

Det var alltid noen andre som skulle ta ansvaret.

Vi var like enfoldige som Babel. Vi trodde at vi kunne bygge slottet vårt helt opp til himmelen, uten at det fikk konsekvenser.

Vi trodde vi kunne utnytte mennesker og land og natur uten at det kom en motreaksjon. Vi trodde at vi i det uendelige kunne ignorere, diktere og ekspandere, at vi kunne velte oss i luksus uten at det gikk utover noen, uten at de på andre siden av gjerdet oppdaget det, uten at de ville komme og banke på vår dør og kreve det samme som vi hadde.

Vi trodde vi kunne fortsette i samme spor uten at klimaet endret seg. Vi trodde vi kunne spise flere tonn med kjøtt uten at dyr led, uten at noen sultet, uten at det gjorde noe med helsen vår.

Vi trodde vi kunne leve evig, at døden bare var for de fattige og primitive. Vi var de urørlige, vi var de udødelige.

Les også Doddo: – Ignoranter fortjener ikke spalteplass

Vi måtte ødelegge, vi måtte forkaste fakta, vi måtte mistro den kloke, vi måtte gjøre oss dumme, vi måtte spre løgner, hetse, plage og mobbe, vi måtte velte oss i porno og pule på tv.

Men det er ikke så galt at det ikke er godt for noe. Her vi står i hjørnet, får vi tid til å tenke, tid til å løfte blikket, tid til å lese oss opp, og det gir oss tid til å stake ut en ny kurs.

Og kanskje vi en dag finner meningen – ikke lykken, glem lykken, lykken er små blaff, det er mening som gir livskraften, – og en dag finner vi ut at meningen ikke ligger i en kjent fjelltopp eller på en overfylt strand, den er her mellom oss, den er i å ta vare på, den er i å bry seg, den er i forståelsen, den er i naturen, i kulturen, den er i lidenskapen, den er i kjærligheten.