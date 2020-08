Koronatestene kan gi falsk trygghet

En negativ test betyr ikke at karantene og andre smitteforebyggende tiltak er unødvendige.

Man skal betrakte seg som potensielt smitteførende etter utenlandsreise eller annen smitteeksponering, uansett hva et testresultat viser, skriver innsenderen. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Egil Bovim Pensjonert samfunnsmedisiner

Byrådet avholdt 14. august en pressekonferanse der de redegjorde for planer for økt tilgjengelighet for testing for byens befolkning, og for dem som kommer hit fra andre land. Man legger særlig opp til såkalt «drop-in»-testing, der man ikke behøver å bestille time, men bare stiller seg i kø.

Da kan det være på sin plass å forsøke å klargjøre hva en slik test egentlig gir av informasjon. Testen gir kun et øyeblikksbilde, den viser situasjonen i det øyeblikket testen tas. En positiv test er «grei», da vil man uansett oppfattes som smitteførende, og skal i isolasjon.

De smittevernmessige hovedutfordringene ligger imidlertid i de negative testresultatene.

Dersom en person ankommer Bergen lufthavn Flesland og tester negativt, betyr ikke dette nødvendigvis at personen er smittefri noen dager (kanskje timer) senere. Derfor vil en negativ test på ingen måte indikere at karantene og andre smitteforebyggende tiltak er unødvendige.

Med en gjennomsnittlig inkubasjonstid på fem dager, og i sjeldne tilfeller helt opp til fjorten dager, er det absolutt mulig at personen har en koronavirusinfeksjon, men at forløpet er kommet så kort at man enda ikke er smitteførende.

Det samme vil gjelde for en person som på annen måte enn utenlandsreise har vært utsatt for smitte. Det har begrenset verdi å teste seg dagen etter en fest som gikk «over styr». Den testen vil sannsynligvis være negativ, selv om man utgjør en potensiell smittebombe.

En test som utføres fem til syv, eller opp til fjorten dager etter man har vært utsatt for smitte, vil ha større verdi, enn en test som tas rett etter man kan ha vært utsatt for smitte.

Konklusjonen må derfor være at man skal betrakte seg som potensielt smitteførende etter at man har vært i utlandet, eller på annen måte kan ha vært utsatt for smitte, uansett hva et testresultat viser.

Det er helt nødvendig at slik informasjon blir en viktig del av budskapet, når politikere og andre fremhever nytten av å utvide tilgang til testing.