Krisen er ikke over for reiselivet i Bergen

Min bønn til politikerne er å forlenge kontantordningen og ikke redusere støtten.

Publisert Publisert Nå nettopp

Serveringsbransjen har fremdeles strenge restriksjoner for å kunne holde åpent. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Gard Haugland Medeier i Bien, styremedlem i NHO Reiseliv - Region vest og siviløkonom (NHH).

Hver dag treffer jeg folk på gaten som gratulerer oss med å ha åpnet igjen. De tror at krisen er over for byens restauranter, hoteller og uteliv, nå som samfunnet vender tilbake til normalen.

Dessverre tar de fryktelig feil. Situasjonen er fortsatt svært alvorlig for reiselivet i Bergen. Jeg frykter at sommerens turistbølge kan bli erstattet av en konkursbølge.

Jeg vet det er godt ment, men jeg irriterer meg over at alle de som er økonomisk uberørt av krisen, tror at alt er godt.

Mens samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og mange vender tilbake til kontoret, ser det fortsatt bekmørkt ut for restaurantbransjen, og for alle de permitterte som nå frykter for jobbene sine.

Gard Haugland Foto: Adrian Brudvik

Da hele Norge stengte, mistet vi alle gjestene våre nærmest over natten. Vi har mistet bortimot hele omsetningen i alle bedriftene i hovedsesongen, som skal danne grunnlaget for drift i resten av året.

Etter flere måneder med stengte dører har vi endelig delvis åpnet igjen, men avstandsreglene begrenser antall gjester pr. dag og derfor også potensiell omsetning.

Det er ingen utenlandsturister, ingen kulturarrangementer, ingen kongresser, få som bestiller catering, ingen bedrifter som arrangerer sommerfest, og ingen som bor på hotellene.

Det er ikke nok bergensere til å dekke opp for tapet av utenlandske gjester og jobbarrangementer, og dessuten er mange fortsatt bekymret.

Les også Koronapodden: Hvordan er det å se alt du har bygget opp stå i fare?

En fersk undersøkelse gjennomført av NHO, viser at så mange som fire av ti reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser. Permisjonsgraden er også fremdeles også høy.

Disse tallet taler for seg. Bransjen trenger mer hjelp til å komme seg gjennom denne krisen, men mer lån er ikke løsningen.

Mange har tatt opp enorme lånesummer for å redde bedriftene sine, og i januar må de begynne å betale avdrag. De aller fleste serveringsbedrifter driver i et marked hvor lønnsomheten allerede er lav.

Med redusert etterspørsel det neste halvåret, om ikke lenger, er det ingen grunn til å tro at de skal kunne gå med overskudd.

NHOs ferske økonomibarometer viser at kun en av fem bedriftsledere i reiselivet tror på en normalsituasjon innen ett år. 80 prosent vil trenger mer enn ett år, og trolig mer enn to år, for å komme tilbake til en normalsituasjon.

Les også 100 restauranter har gått konkurs siden Norge «stengte»

Min bønn til politikerne er å forlenge kontantordningen og ikke redusere støtten. Jeg har de samme utgiftene som skal betales hver måned, men mangler fortsatt inntekter. Og vær så snill å redusere serveringsmomsen fra 25 til 15 prosent.

Både Venstre og Frp har dette i sitt gjeldende stortingsprogram. Det er på tide å innfri valgløftene. Det er på høy tid at vi får lik moms som matbutikkene, som hadde gode tider under koronakrisen med en lavere momssats på 15 prosent.

Les også Støtt din lokale kjøpmann

Lavere moms for en bransje som betaler en høy pris for dugnaden vi alle har vært med på, er på sin plass – særlig med tanke på at det er regjeringen som har stengt grensene, og innført avstandsregler som gjør at det er begrenset hvor mange jeg kan få inn i min restaurant.

Jeg er helt sikker på at byen vår vil våkne til liv igjen snart, og at vi får tilbake byens reiseliv med fantastiske kulturarrangementer, opplevelser og spisesteder.

Jeg er bare redd myndighetene ikke gjør nok, før det er for sent for mange.

Det vil ta tid å reise seg. Krisen er ikke over for oss som jobber i reiselivsnæringen. Mange tusen arbeidsplasser står på spill, bare i vårt fylke.