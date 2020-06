Koronakommisjon uten legitimitet

Ikke en eneste representant fra grasrotnivået i helsevesenet sitter ved bordet.

Innsenderne er kritiske til den topptunge kommisjonen som skal stå for koronagranskingen, og savner en representant for sykepleiere. Foto: Heiko Junge / NTB Sxanpix

Heidi Haukelien Førsteamanuensis, Senter for Omsorgsforskning, USN/Telemarksforsking og nestleder i Helsetjenesteaksjonen

Silje Marita Strand Skauge Sykepleier/avdelingssykepleier og styremedlem i Helsetjenesteaksjonen

Hvorfor er verken sykepleiere eller andre med direkte erfaring fra koronahåndtering, representert i utvalget som skal granske håndteringen?

Lederen for utvalget er Stener Kvinnsland. Flertallsinnstillingen fra Kvinnslands forrige utvalg adresserte ikke det som var og er helsetjenestens hovedproblem, og som i aller høyeste grad angår beredskap og krisehåndtering, nemlig kapasitetsproblemet.

Det siste tiåret er antallet sykehussenger dramatisk redusert. Det er en politisk villet utvikling. Det handler om organiseringen av helsevesenet ut fra helseforetaksmodellen, en forretningsmodell.

I denne modellen er det økonomien og ikke behovene som styrer prioriteringene. Derfor er norske sykehussenger til enhver tid belagt med langt flere pasienter enn det som er forsvarlig. Det er ikke nok senger eller sykepleiere til å håndtere en normalsituasjon.

Dette har Norsk Sykepleierforbund, Helsetjenesteaksjonen og mange andre i flere år forsøkt å få myndighetene til å forstå.

Men her handler det trolig ikke om å forstå. Det mangler nemlig ikke på lett tilgjengelige forskningsdata og analyser, eller sykepleieres fortvilte fortellinger om konsekvensene av for få sykepleiere både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Dette er stemmer som regjeringen tilsynelatende ikke ønsker å lytte til.

I stedet setter de sammen et utvalg av professorer, toppbyråkrater og toppstillinger i forsvaret, privat næringsliv, inkludert tidligere oljefondssjef i Norges Bank, sistnevnte presentert som en rådgiver fra Trondheim (!), men altså ingen sykepleier eller andre som representerer førstehåndserfaring med koronahåndteringen i helsevesenet. Og hvor er pasienten i sentrum?

Listen over dem som skal evaluere beredskapen og håndteringen av koronakrisen, er så topptung at regjeringen selv skjønte at den måtte pyntes på, for at den skulle kunne bli noe tilnærmet presentabel for den norske allmennheten.

Hva som skjuler seg bak pensjonist (tidligere ekspedisjonssjef), kommunikasjonsdirektør (i Norges Rederiforbund), daglig leder (næringsdrivende med 12 roller i norsk næringsliv) og så videre, må vi finne ut av på egen hånd.

At ikke en av de 120.000 sykepleierne, som står i førstelinjen i koronakrigen, har fått en eneste representant, krever rett og slett en bedre forklaring enn det kommunikasjonsrådgiverne til statsministeren produserte, etter at sykepleiernes forbundsleder rettet søkelyset mot kommisjonens sammensetning.

Regjeringen valgte en sammensetning av utvalget som bryter med det som utgjør grunnlaget for tillit, nemlig innflytelse gjennom representasjon. En stemme ved bordet.

Kan vi ha tillit til at det vi lærer om beredskap og kriseledelse holder vann i neste krise, når ikke en eneste representant fra grasrotnivået i helsevesenet (og heller ikke fra andre samfunnskritiske funksjoner) sitter ved kommisjonens bord?

Vi tviler på det og oppfordrer derfor regjeringen til å snu!