Måkene hører hjemme i Bergen

Naboene skal være glade for at UiB har valgt å la måkene være i fred på takene.

Publisert Publisert Nå nettopp

En fiskemåke med noen dager gamle unger på taket til en av Universitetet i Bergen sine bygninger. Foto: Arild Breistøl

Debattinnlegg

Arild Breistøl, overingeniør UiB og nestleder av Norsk ornitologisk forening avd. Hordaland, Alf Tore Mjøs, konservator ved Museum Stavanger, avd. for naturhistorie

I BT 11. juni klager Svein Ove Bjørnestad over måker som hekker nær boligen hans på Nygårdshøyden. Bergen er en kystby, der måker er et like naturlig innslag i bybildet som mennesker. Bjørnestad fremsetter en del påstander om måker uten rot i virkeligheten.

Måkene er ikke farlige for mennesker. I hekketiden vil måkene forsvare ungene sine, og de kan komme med skinnangrep om man kommer for nær egg eller unger. For noen kan dette oppleves som skremmende, men det er ingen fare forbundet med dette.

Arild Breistøl (fra. v) og Alf Tore Mjøs Foto: NINA / Museum Stavanger

Videre observerer Bjørnestad hvordan måkene fråtser i matavfall. Hva er egentlig problemet med det? Matavfallet er det vi mennesker som legger etter oss. Måkenes renovasjon gjør at mengden mat tilgjengelig for rotter er betydelig mindre.

Det er ingen tvil om at rottebestanden i de største byene ville vært større, dersom man ikke hadde måker og andre fugler som fjernet alt synlig matavfall på dagtid.

Han kaller også bygningene til Universitetet i Bergen (UiB) en utklekkingsanstalt for måker. Det er ingen ved UiB som har tilrettelagt takene på Nygårdshøyden for måkehekking. Hekkeplassene har måkene valgt selv. Universitetet bør berømmes for at de respekterer lovverket som sier at fuglene er beskyttet i hekketiden.

Naboene til UiB skal også være glade for at de har valgt å la måkene være i fred på takene. All erfaring tilsier at forsøk på bortdriving av en slik koloni bare eksporterer «problemet» til naboene.

Les også Her får ikke forskerne fly ut og inn døren

Hvorfor er så takene i sentrum blitt så attraktive hekkeplasser for måker? Går vi tilbake i tid, var fiskemåke den vanligste måkearten langs kysten av Vestlandet. Slik er det ikke lenger. Noen steder er bestandsnedgangen rundt 90 prosent på 30 år.

En så kraftig nedgang er nok ikke helt reell om vi ser på regionen som helhet, for fiskemåker er svært tilpasningsdyktige, og deler av kystbestanden har trolig flyttet inn i urbane områder.

Det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til denne urbaniseringen, men manglende tilgang på næring i havet kan være en av de viktigste. Urbane fiskemåker lever ikke bare av brød og matrester som mange tror, meitemark og insekter i parker og grøntområder er og viktig.

Les også Villmarksentusiast ber om jaktforbud på rype

I tillegg vet vi at da den amerikanske minken ble innført av mennesker til Norge, ble den en så stor trussel for måkenes egg og unger at de forsøkte nye hekkeplasser.

Fiskemåken tilpasset seg først av måkeartene i Norge og tok i bruk urbanetak som var utilgjengelig for firbeinte rovdyr.

Det er ikke bare måkene som har opplevd endringer. Også vi mennesker har fjernet oss mer og mer fra naturen, og noen mer enn andre.

Kystsonen, som en gang var forbeholdt måker og terner, har nå blitt boliger med sjøutsikt, hytter, friluftsområder og områder for lek med båt og vannskutere.

All slik aktivitet forringer tradisjonelle hekkeplasser ved kysten. Når noen måker har funnet løsningen i det urbane miljøet, er vår oppfordring derfor å mane til økt toleranse.