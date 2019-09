Norge har en servil og homogen Høyesterett

Det er på høy tid at vi ser nærmere på hvordan vi på en bedre måte kan rekruttere dommere til vår øverste domstol.

LOV, SANDHED, RET: Høyesterettsbygningen i Oslo. SCANPIX

Debattinnlegg

Hans Fredrik Marthinussen Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Fem år etter at BT avdekket at bare tre av 103 dommere som har sittet i Høyesterett var utdannet i Bergen, har nyheten omsider også nådd riksmediene i hovedstaden. NRK slo nylig stort opp at vår Høyesterett er sterkt Oslo-dominert.

18 av 20 dommere er utdannet i Oslo, 17 har mesteparten av sin yrkeserfaring derfra og 12 er oppvokst der. Hadde NRK supplert statistikken med nåværende bosted, og skilt mellom Oslos øst- og vestkant, er det godt mulig det ville gitt et enda tydeligere bilde av den lille eliten våre høyesterettsdommere utgjør.

Det er kanskje ikke overraskende at en høyesterett til en viss grad består av en elite. Juss har tradisjonelt sett vært et konservativt fag, og det viser seg at mange juridiske maktposisjoner går i «arv». Elitepreget i Norge er imidlertid spesielt tydelig.

Midt på 1990-tallet var for eksempel vår høyesterettsjustitiarius gift med rektor ved Universitetet i Oslo. En høyesterettsdommer var samboer med statens advokat, Regjeringsadvokaten, og en annen samboer med ekspedisjonssjefen i Justisdepartementets lovavdeling.

Norges Høyesterett sitter med det øverste ansvaret for rettsanvendelsen i Norge, og har siste ord når vår grunnlov skal tolkes. Da er det særskilt grunn til å peke på at dens elitepreg og homogenitet sammenfaller med en etter min mening grunnleggende konservativ og forsiktig holdning til å overprøve statsapparatets beslutninger.

Det har vært en innarbeidet sannhet blant jurister i lang tid at vår Høyesterett er statsvennlig. En kort periode for 15-20 år siden, etter at det var blitt ansatt flere

dommere med professorbakgrunn i vår øverste domstol, blomstret menneskerettighetsjussen. Enkelte av disse universitetsjuristene humret i sosiale lag over at staten ikke lenger hadde den samme «hjemmebanefordelen» som før i Høyesterett.

Siden har tilveksten av dommere i Høyesterett med en yrkeskarriere fra universitetene avtatt, og hele 16 av 20 av dagens høyesterettsdommere har sparket i gang sin karriere enten i Justisdepartementet eller statens eget advokatkontor, Regjeringsadvokaten.

ØVRE LAG: Elitepreget i Høyesterett i Norge er spesielt tydelig, skriver jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen. Rune Sævig (arkiv)

Det er et eget innstillingsråd som formelt har ansvaret for å innstille søkere til Høyesterett, men Høyesterettsjustitiarius og ytterligere en høyesterettsdommer deltar i ansettelsesprosessen. En av de lengstsittende dommerne uttalte med fynd og klem på Universitetet i Bergens store grunnlovsseminar i 2014, at det aldri hadde blitt ansatt en dommer som ikke Høyesterett selv ville ha.

Vi har med andre ord en liten, homogen elite av dommere, som selv er tungt involvert i prosessen med å velge ut nye dommere.

Disse dommerne har tilsynelatende en relativt diversifisert yrkesbakgrunn, med de har i stor grad studert og hatt sine første år i yrkeslivet på samme sted.

Studiested og første arbeidsplass er svært viktige faktorer i å forme juristers tenkemåte. Den sterke tilknytningen til statens viktigste juridiske forsvarsverker gir åpenbart grunn til å frykte at juristsnakket om vår statsvennlige Høyesterett ikke bare er en myte.

En helt fersk doktorgrad fra Universitetet i Bergen som analyserer norske høyesterettsdommeres atferd konkluderer da også med at professorene i Høyesterett generelt gir staten mindre spillerom. Dette ble forklart bl.a. med at de har mer spisskompetanse, og er mer opptatt av grunnlovsteksten og internasjonale kilder som menneskerettighetskonvensjoner.

Det er med andre ord en klar risiko for at dagens skjeve rekruttering til Høyesterett fører til at domstolen i mindre grad enn den burde, slår ned på statlige inngrep i vår privatsfære og vår personlige integritet.

Det er også bakgrunnen for at mange jurister anser søksmålet for å stoppe nye oljefelt i nord, basert på grunnlovsbestemmelsen om vern av miljøet, som sjanseløst, selv om stadig flere domstoler andre steder i verden bruker jussen til å slå ned på klimafiendtlig atferd fra myndighetene.

Mens domstoler i andre land har stått i front og beskyttet enkeltmennesker mot flertallsmakten i saker som straff for homofilt samliv, likekjønnet ekteskap, abort og reproduktive rettigheter, og nå også avkriminalisering av cannabisbruk og vern av miljøet, har Høyesterett i Norge latt våre politikere håndtere slike spørsmål alene. Så langt har det, med unntak av miljøsaken, stort sett gått bra.

Dagens rekruttering til Høyesterett gjør imidlertid at vi i fremtiden kan risikere å mangle en viktig institusjon til å beskytte mindretallet i det liberale demokratiet mot overgrep fra det styrende flertallet.

Det er på høy tid at vi ser nærmere på hvordan vi på en bedre måte kan rekruttere dommere til vår øverste domstol.

Publisert 2. september 2019 05:05