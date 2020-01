Kaniner skal ikke lukkes inne i bur

Etter min mening er det for enkelt å skaffe seg kjæledyr.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

BOLTREPLASS: Kaniner må ha et større område å boltre seg på. De er sosiale dyr, som trives best i flokk med andre kaniner, skriver innsenderen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Madeleine Kristiansen Psykologistudent, Bergen

Kaninen er kanskje det mest misforståtte dyret vi har her i landet. En kanin kan på mange måter sammenliknes med en hund fordi det er et dyr som trenger mye bevegelse og plass å boltre seg på.

Kaniner skal ikke lukkes inne i bur som selges i dyrebutikkene, de er ikke skapt til det. Blir en kanin sittende i bur hele livet, kan det blant annet føre til benskjørhet.

Kaniner må ha et større område å boltre seg på og passer dårlig inn på barnerom. For selv om de er søte dyr som tiltrekker seg barns oppmerksomhet, er de ikke nødvendigvis så barnevennlige.

Kaniner er sosiale dyr, som trives best i flokk med andre kaniner. Får ikke kaniner det de trenger, kan det fort gå utover atferden. De liker ikke nødvendigvis å løftes opp, eller å sitte på fanget.

De liker oppmerksomhet på egne premisser og kan for eksempel reagere med å bite, hvis de føler seg truet, presset eller er misfornøyde.

KJÆLEDYR: Mange dyr lider på grunn av menneskers uvitenhet, skriver Madeleine Kristiansen. Foto: Privat

Uvitenheten om kaniner er stor. Alle som skaffer seg et dyr, har ansvar å sette seg inn i hva det innebærer. Her må dyrebutikkene og selgerne av dyrene gå foran som gode eksempler.

Når vi kommer inn i en dyrebutikk, står kaninene som oftest i små bur. Det ser så enkelt ut å ha en kanin. En vannflaske, en matskål, litt høy. Mye av årsaken er trolig plassmangel i butikken.

En kanin har lang levetid og mange behov. Derfor bør kanskje den enkelte dyrebutikk se sine begrensninger, spesialisere seg på enkelte dyr og vise hva disse trenger. Det kan gi kjøperne en bedre forståelse av dyrehold.

Å kjøpe kanin på et sted der de går fritt og har store områder å boltre seg på, vil trolig gi kjøperen et helt annet inntrykk av hva kaniner trenger. Kjøperen må få god informasjon om alt fra hva dyret skal spise og hvor ofte, til hvor mye bevegelse det trenger og helsemessig oppfølging.

Det bør komme tydelig frem at de små burene som selges i dyrebutikkene kun er en egnet som et slags sovested, ikke som et sted kaninen skal være innesperret hele døgnet.

En god løsning er å forklare at kaninen kan ha et bur som til enhver tid er åpent, og som den kan trekke inn i, hvis den ønsker fred. Slik lærer dyret seg å si ifra når det ønsker ro.

Alt dette bør selger være sikker på at kjøper har forstått, før dyret forlater dyrebutikken. En kontrakt bør også skrives, der kjøper forplikter seg til å følge dyrevelferdslovens retningslinjer.

STORT ANSVAR: Dette er ingen impulsiv gave til barnet, skriver innsenderen. Foto: SCANPIX

Den søte kaninen skal ikke ligge under juletreet. Et dyr skal ikke være en impulsiv jule- eller bursdagsgave. Å skaffe seg et dyr skal være en gjennomtenkt handling, og uansett hvor mye et barn ønsker seg et dyr, er det alltid de voksne sitt ansvar; ikke bare ved kjøp, men resten av dyrets liv.

Levetiden til en kanin er rundt ni år. Det er mange år med ansvar, og du kan ikke gå ut fra at et barn klarer å ta det ansvaret alene. Som forelder er du både økonomisk og praktisk ansvarlig for dyret fra den dagen du tar det med hjem.

Før du går til anskaffelse av et dyr, er det viktig å tenke gjennom hvor mye stell og tilsyn det trenger, hva det skal spise, hvem som skal passe på dyret når dere skal på ferie og liknende.

Utgiftene blir ofte store, og forsikring er alltid en fordel.

Så klart er det masse glede i å ha både kanin og andre kjæledyr. Men det må gjøres på rett vis.

Publisert: Publisert 17. januar 2020 06:49

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt