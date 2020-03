«Mamma, kommer du til å dø av korona?»

Alle barn er påvirket av korona. Du kan ikke lengre skjerme dem ved å late som ingenting.

Barn trenger at vi prater med dem på en måte som reduserer bekymring og redsel, skriver psykolog Mette Garmannslund. Foto: Scanpix/Shutterstock

Debattinnlegg

Mette Garmannslund Psykologspesialist ved Institutt for psykologisk rådgivning

Er du mamma eller pappa og har fått et slikt spørsmål fra barnet ditt i det siste? Da er du i godt selskap.

Aldri før har vi hatt en situasjon som i så stor grad påvirker hverdagen vår. Skoler og barnehager er stengt, mange arbeider hjemmefra, fritidsaktiviteter er avlyst, og vi bør ikke lengre besøke bestemor og bestefar.

Antydning til snue utløser ikke lenger «Gå på skolen, så ser vi det an», men at vi må holde oss borte fra andre. Fra mediene ropes det om krise, fare og antall døde så langt.

Alle norske barn er påvirket, og det er ikke lenger mulig å skjerme dem ved å late som ingenting. De trenger at vi prater med dem på en måte som gir nødvendig informasjon, og som reduserer bekymring og redsel.

Barn kan reagere ulikt. Anna (6) kan spørre rett ut om du skal dø, mens Arild (13) kan være litt mer irritabel og mutt enn han pleier.

Reaksjoner kan komme av bekymring for viruset, eller endringer i det som gjør hverdagen kjent, forutsigbar og trygg.

Psykolog Mette Garmannslund. Foto: Privat

Barn har ikke samme mulighet til å velge ut og vurdere informasjon som oss voksne. De trenger at vi gjør det for dem, og formidler med ord de kan forstå. Dersom de blir overlatt til seg selv, kan de danne seg et bilde som er mer skremmende enn virkeligheten.

Det er viktig at vi velger ord som treffer følelsen og behovet som barna har. Er barnet ditt nysgjerrig eller redd?

Dersom barnet er redd, trenger det at du anerkjenner følelsen, i stedet for å bagatellisere eller avvise den. Dette kan kjennes vanskelig, for vi vil jo helst ta redselen fra dem!

Det er likevel viktig at vi tåler å ta redselen på alvor, slik at barna våre ikke må håndtere den helt alene.

Til en redd Anna kan du si: Det er jammen ikke rart at du spør om det! Du hører jo at alle snakker om korona, og så blir du kjemperedd. Det ville jo være helt forferdelig for deg dersom jeg døde, for hvem skulle passe på deg da?

Anna vil også ha behov for å vite at korona er en sykdom som har kommet fra Kina, og smitter veldig lett dersom man er tett sammen. At de fleste som får viruset, vil kjenne seg friske eller bli vanlig forkjølet (som hun jo har vært mange ganger før), men at noen som allerede syke eller svake, kan bli mer alvorlig syk. Noen av disse kan dø.

Det er ikke så farlig om hun eller du får den, for dere er jo friske. Når hun må være hjemme fra skolen og ikke kan gå på fotballtrening, er det for at sykdommen ikke skal spre seg til dem som kan bli alvorlig syke. Det er også viktig at ikke for mange får den samtidig, slik at sykehuset kan hjelpe alle som trenger det.

Det er som om dere passer på mennesker dere ikke kjenner, ved å la være å gjøre disse tingene til faren er over. Du vet ikke helt hvor lenge dette vil vare.

Alle eksperter gjør hva de kan for å begrense sykdommen, og du vil gi henne beskjed når du vet noe mer. Du kjenner deg trygg på at dette vil gå bra til slutt.

Hva foreslår Anna at dere finner på sammen, slik at dere kan ha det kjekt mens dere venter?

Arild kan ha behov for at du, i et passende øyeblikk, «hekter deg på» og formidler at: Jeg merker at du er litt annerledes for tiden, og har tenkt at du nok er påvirket av alt som skjer. Kanskje er du redd for koronaviruset, og det er jo skikkelig kjipt å ikke kunne treffe vennene dine som vanlig. Og så har du gledet deg sånn til ferieturen vi har planlagt, og nå kan det være at hele greien går i vasken! Du er sikkert både stresset og oppgitt!

Avhengig av hvilken respons du får, kan dere snakke videre, eller du kan formidle at du er der når han trenger en prat. Det kan også være fint å gi litt indirekte støtte, ved hyggelige gjøremål og kanskje en utvidelse av skjermtid, slik at han kan beholde det sosiale fellesskapet.

Du er den viktigste for barnet ditt og fungerer som rettesnor og kompass. Ta vare på deg selv, og søk støtte dersom du selv kjenner deg urolig. Det er som sikkerhetsdemonstrasjonen når man skal ut og fly: Ta på deg masken selv, før du hjelper andre!