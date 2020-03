Høgre driv berre politikk for halve Noreg

Dette handlar om ein systematisk politikk som favoriserer sentralisering.

Regjeringa burde skjelve over utviklinga i sysselsetjinga, skriv Kjersti Toppe (Sp). Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Ove Trellevik meiner i BT 6. mars at sentralisering og urbanisering av samfunnet er ein del av løysinga. Men kva er spørsmålet, Trellevik? Kvifor ynskjer Høgre å ta berre halve Norge i bruk?

Trellevik framstiller det som at Senterpartiet er mot framvekst av tettstader og småbyar. Kor tar han det ifrå?

Det er Senterpartiet som i Hordaland kjempar for arbeidsplassar over heile fylket. Til dømes jordskifteretten på Voss, som regjeringa vil flytte til Bergen.

Folk vil busette seg der det er arbeid å få, skriv Trellevik. Det er sant. Difor burde regjeringa skjelve over eigen politikk og utviklinga i sysselsetjinga.

I åra frå 2013 til 2018, altså under Solberg-regjeringa, så kom 54 prosent av alle nye jobbar i to fylke, nemleg Oslo og Akershus. Frå tredje kvartal i 2018 til tredje kvartal i 2019 viser tal ifrå Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse at andelen var endå høgare, 65 prosent.

Det handlar om ein systematisk politikk som favoriserer sentralisering. Det er dei siste sju åra kutta i løyvingar til regional- og distriktsutvikling. Korleis kan du forsvare det, Ove Trellevik? Eit anna døme gjeld breiband i distrikta, som er viktig for næringslivet.

Politikk betyr noko! Når pendlarfrådraget vert kutta, har det sjølvsagt konsekvensar for dei som bur i skogkanten. Når politiet forsvinn frå lokalsamfunna, kva er det for signal for dei som bur der? At regjeringa satsar på dei? Neppe.

Når ambulansestasjonar vert lagt ned medan ferjeprisane vert dobla, kva forventar han at folk i distrikta skal finne seg i, eigentleg? Kva trur Trellevik det gjer med menneska i utkant-Noreg når statlege arbeidsplassar stadig vert sentralisert, når distriktsjordbruket slit, når kommunehuset sløkker lyset og når store einingar og lengre avstandar skal vere svaret på alt?

Småkommunar må urbaniserast, skriv Trellevik og viser til at bedriftene etablerer seg der det er kvalifisert arbeidskraft å få. Meiner han at folka busett i distrikta ikkje er kvalifiserte, eller?

Ta deg ein tur til Modalen, Trellevik, og besøk Uni Micro AS – eit av landets leiande aktørar innan økonomisystem. At Trellevik no skal vere bygdebyane sin største forsvarar, er faktisk ikkje truverdig. Bygdebyane er avhengig av levande distrikt, dei også.

Trellevik peikar på større sjølvråderett for kommunar og næringsliv, og at Sp stemte mot endring av plan- og bygningslova i 2016.

Unnskyld meg, men korleis tør Høgre å snakke om sjølvråderett for kommunar? Dei som sit med kommunalminister på sjuande året og som legg ned kommunestyrer med tvang? Forslaget i 2016 innebar dessutan å gjere det lettare å få dispensasjon frå kommunale planar. Altså å svekke, ikkje styrke kommunane.

Fisken må fiskast, jorda må dyrkast og krafta produserast, skriv Trellevik. Nettopp. Då er det minste ein kan forlange at landet har ei regjering som forstår verdien av dette, ei regjering som viser respekt for menneska som bur i desse produserande lokalsamfunna. Men det har vi ikkje. Sentralisering er ein trend, det er rett. Men desentralisering er politikk.

Det har enno ikkje Høgre og Trellevik forstått.