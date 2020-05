Kristendommen min vart sett på prøve

Felles ekteskapslov for homofile handla både om forholdet til mine næraste, til veljarane mine og også til Gud.

Publisert Publisert Nå nettopp

Mediene såg den pikante situasjonen eg var i: Bakgrunn frå indremisjon og kyrkje, sjølv mor til ein homofil son, skriv tidlegare statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Magnhild Meltveit Kleppa Tidligere samferdsels- og kommunal- og regionalminister (Sp)

Enno, snart tolv år etter at Stortinget vedtok felles ekteskapslov for homofile, møter eg folk som plutseleg seier: «At du snudde, gjorde at også me i vår heim måtte snakka gjennom haldninga vår til homofili. Me og måtte snu.»

Felles ekteskapslov var tema i regjeringserklæringa i 2005. Senterpartiet sine representantar i storting og regjering var fristilte.

Då eg vart kommunal- og regionalminister i oktober 2007, kravde straks fleire medier svar frå meg. Det hadde ikkje noko å seia for utfallet av saka kva eg meinte, det var eit breitt fleirtal i Stortinget for ny lov.

Mediene såg likevel den pikante situasjonen eg var i: Bakgrunn frå indremisjon og kyrkje, sjølv mor til ein homofil son.

Eg trong tid til å avklara alle sider.

Magnhild Meltveit Kleppa og sonen Håvard Kleppa i 2008. Foto: Berit Roald/Scanpix

I valkampen hadde eg samrådd meg med to lesbiske venninner. Begge meinte partnarskapslova heldt for alle høve. No vart eg i tvil.

Eg skjøna fort at sonen vår vart uroleg. Eg, som alltid hadde halde fram likeverd, såg eg ikkje at det var nettopp likeverd dette handla om?

Ryfylke-kristendommen min vart sett på prøve. Uttrykket «Guds klare ord» blir brukt på område der både kyrkje og bedehus seinare har skifta standpunkt. Eit barn fødd utanfor ekteskap, sambuarskap i staden for giftarmål. Både samfunnet og kyrkja har endra lovverk og ordningar nettopp for å sikra likeverd.

Felles ekteskapslov gjaldt faktisk dei av dei homofile som ville leva i forpliktande forhold.

Eg tok meg god tid. Eg måtte det. Dette handla både om forholdet til mine næraste, til veljarane mine og også til Gud. Det vart februar 2008 før konklusjonen var klar.

Då var eg til gjengjeld så trygg at eg aldri har angra i ettertid.

I departementet såg dei det på meg den morgonen eg hadde konkludert. Ei bør var borte.

Eg er evig takksam til Håvard som stilte gode spørsmål og viste eit sjeldan tolmod.

Eg er også takksam til ein prest som hjelpte meg å rydda tankane. Responsen var overveldande. Folk stansa meg på gata, på tog og fly. Eit handtrykk, ein takk, ein god klem.

Eg fekk fleire hundre brev, e-postar og meldingar. Størstedelen var positive, men det var og nokre som i klåre ordelag fortalde at dei var skuffa. Somme sende og med bibelord om korleis det kom til å gå med slike som meg.

Eg fekk del i mange såre historier, ei dotter som reiste og aldri kom heim att, ein bror som forsvann, ei søster som flytta. Seinare har eg vore invitert til både ungdoms- og vidaregåande skular, og også til nokre kyrkjer.

Det kjennest godt å formidla den innsikta denne saka har gitt meg. Ei erfaring er at Gud er langt rausare enn bakkemannskapet hans.

Ei anna er at ordet homo diverre enno er det mest brukte skjellsordet.

Lova la eit grunnlag for likeverd i høve ekteskap. Haldningsskapande arbeid er krevjande. Det er diverre langt att både i idretten og på andre samfunnsarenaer til fordommane mot homofile er fjerna.