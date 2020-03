Hev stipendet for studentene!

Regjeringen kan ikke la oss falle mellom to stoler.

Publisert Publisert Nå nettopp

Studenter kan ikke sitte på hybelen uten penger til mat og husleie, skriver Susanne Ulven Børsum (H). Foto: Privat

Debattinnlegg

Susanne Ulven Børsum Politisk nestleder, Høyres studenterforening i Bergen og jusstudent ved UiB.

Regjeringen har gjort en god jobb med å fremlegge krisepakker. Likevel virker det som studentene har havnet i glemmeboken.

Også vi har regninger vi må betale, som husleie, strøm, mat og hygieneartikler.

Nå krever jeg at regjeringen og Stortinget får øynene opp for vår situasjon og fremlegger en krisepakke for studenter snarest mulig.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Vi tilfredsstiller ikke Nav sine vilkår, uansett hvor mye vi har blitt lønnet før permitteringsperioden, da hovedoppgaven vår er å være student.

Dette vil si at vi må leve på kun 8265 kroner pr. måned fra Lånekassen, som totalt skal dekke alle våre faste utgifter.

Hør podkasten i vinduet under eller i appen BT Lytt

Dette gjør det vanskelig for studenter å få hverdagen til å gå rundt. Mange har måtte flytte hjem til sine foreldre for å få støtte der.

Likevel er det ikke lett for alle studenter. I flere tilfeller er begge foreldre permitterte, eller enda vanskeligere, man er barn av permitterte aleneforeldre, som vil få redusert inntekt.

Dermed vil studenten som kommer hjem bli en ekstra utgift i en vanskelig tid. Mange kan føle seg som en byrde ved å reise hjem, men har heller ingen mulighet til å sitte på hybelen uten penger til mat og andre nødvendige utgifter.

I en krisesituasjon som denne håper jeg regjeringen kommer på banen. For eksempel ved å gi høyere stipend inntil krisen er over, og at studenter i arbeid har rett til dagpenger ved permisjon.