Lars Arne var aldri problemet!

Kjærligheten til klubben bør legge føringene for absolutt alle valg og prioriteringer tvers gjennom klubben.

Lars Arne Nilsen har gått. Nå må klubben ledes fra toppen av et dedikert, kompetent og årvåkent styre. Foto: Paul S. Amundsen

Lars Christian Blåsternes Brannsupporter

Tvert imot, han var medisinen når problemene var akutt. Men når pasienten var frisk, så hadde medisinen gjort sin misjon.

Det egentlige problemet i Sportsklubben Brann stikker langt dypere, og derfor var også den triste ballbesittende antifotballen mer symptomet enn selve sykdommen.

Problemet handler om noe helt annet: En klubb som er fullstendig på diskurs med sitt opphav, sine omgivelser og seg selv. En klubb som sluttet å flørte med oss og ble stum som en østers.

La det være klinkende klart, Lars Arne Nilsen er en hedersmann, og verdigheten han takket av med vitner om et solid menneske som det skal bli utrolig krevende å erstatte. Trenere finnes det nok av.

Vi er kravstore i Bergen, ja selvfølgelig er vi det, men ikke fordi vi har vært bortskjemt med gullmedaljer. I min levetid har det bare skjedd én gang, og det sammenfalt ufattelig nok med at min datter ble plutselig syk, og jeg måtte tilbringe kvelden som hjemmesykepleier heller enn blant elektriske supportere på Festplassen.

Kanskje får jeg aldri muligheten til å oppleve det igjen i min levetid, men det handler faktisk ikke om det. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det er det som er magien i Bergen. Kjærligheten til byen og laget vårt. Verdens beste fotballag.

Nå hviler det et enormt ansvar på styret i Brann med styreleder Eivind Lunde i spissen. De neste timene og dagene vil vise om de evner å sette en retning som kan gi oss tro på varig suksess som ikke beror på mer eller mindre tilfeldige trenerresepter. Trenere kommer og går, selv Lars Arne sa at det var det eneste sikre her i verden.

Nå må klubben ledes fra toppen av et dedikert, kompetent og årvåkent styre. Et styre som er på, som står frem når det gjelder og sikrer kontinuitet i verdier, filosofi og rammer. Først da kan vi tilby en reell mulighet for den rette treneren til å lykkes over tid. Og nye trenere etter det.

Nå hviler det et enormt ansvar på styret i Brann med styreleder Eivind Lunde i spissen, mener innsenderen. Foto: Paul S. Amundsen

Jeg lurer på hvor mange ganger Eivind Lunde har åpnet styremøte med å brøle: «Vi e Brann, Bergens stolthet!» og blitt besvart av euforiske styremedlemmer som svarer «SK Brann, Bergens stolthet!». Det er nemlig dette som står på spill hvert eneste minutt i hver eneste kamp. Og i hvert eneste styremøte også.

Stoltheten vår. Det er derfor vi bryr oss så forbanna mye. Disse ordene rommer egentlig alt, og bør være de magiske ordene som legger føringene for absolutt alle valg og prioriteringer tvers gjennom klubben. Den røde tråden og målestokken som klubben alltid forholder seg til uavhengig av trenere og spillere som kommer og går.

Så nei, Lunde. Du kan faktisk ikke være på fiske når båten tar inn vann. I hvert fall ikke i Sportsklubben Brann. Du er klubbens øverste leder. Da er du på vakt og står fremst når andre bøyer av. Det begynner der.

Holdninger skapes på den måten. Det er dette som gjør oss unik. Vår stolthet. SK Brann, Bergens stolthet!