Nei, det bør ikke bli lettere å bygge i Bergen

Vi må ha byråkrater som sier nei av hensyn til den stumme majoriteten.

I Sædalen manglet all mulig infrastruktur når tomter ble åpnet. Det er feil rekkefølge, mener Rasmus Haugen Sandvik. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Debattinnlegg

Rasmus Haugen Sandvik Tidligere bystyremedlem (Ap)

BT skriver på lederplass 16.07 at det må bli lettere å bygge boliger i Bergen, slik at de ikke heller bygges i omegnskommunene. Det er jeg sterkt uenig i.

Problemet med bygging rundt Bergen er velkjent, men må løses ved at fylkesmannen strammer opp disse kommunene. Dersom Bergen skal fire på kvalitetskrav for å tekkes andres lave krav, får vi et kappløp mot bunnen ingen er tjent med.

Byutvikling er komplekst. Man skal ta hensyn til nye boligkjøpere, eksisterende eiere og samfunnet i stort. En av gruppene man dog ikke skal ta hensyn til, er utbyggere. Disse er et middel for å hjelpe de ovennevnte gruppene.

Rasmus Haugen Sandvik er tidligere bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen. Foto: Bo Mathisen

I Bergen har pris i årevis blitt brukt som argument for å lage dårlige boliger som senker kvaliteten på nabolag og bydeler. Har boligene blitt billige av den grunn? I liten grad. Boligmarkedet følger som kjent ikke byggekost, men markedspris. De som tjener på det, er byggebransjen, som har kunnet ta høye marginer – dels veldig høye marginer.

Målet med ny kommuneplan (KPA) er ikke at det aldri skal bygges på de billigste tomtene i Bergen, men å sikre at ting skjer i rekkefølge. De krevende tomtene må bygges først (fortettingstomter), og det skjer kun om det ikke samtidig finnes masse billige alternativer.

Når det er gjort, kan man åpne opp nye områder og sikre at det bygges planmessig med full infrastruktur. Sædalen er et eksempel på det motsatte, hvor det manglet all mulig infrastruktur når billige tomter ble åpnet.

En kritisk faktor nå er at politikere holder seg til planen og ikke lar seg påvirke av påstander om at utbyggere bygger i henhold til plan og dermed bør få tillatelse uten forbehold.

KPA er ikke bare et kart som i Sim City, med områder for bolig, industri eller næring. Planen inneholder en haug med «bestemmelser», som forteller hvordan det skal bygges for å være i tråd med planen. Det er i disse kvaliteten og skjønnsutøvelsen ligger.

Til sist skal det sies at en plan for en stor kommune nødvendigvis må være overordnet, og at det derfor kan være eksempler på tomter som tilsynelatende svarer på formalkravene, men som likevel ikke er gode prosjekter. Det er derfor vi har byråkrater og politikere som kan og skal vurdere om man likevel skal si nei av ulike hensyn.

Det handler om å ivareta den store stumme majoriteten som verken er på møter med politikere eller skriver i avisen.

Gled dere til vi om fem år begynner å se resultatet av planen, i form av nye bygg bygget etter en skikkelig samfunnsplan.

