Lær de unge om egen kropp!

DEBATT: 13-åringer med uutholdelige smerter må få et bedre alternativ enn Google.

FOR DÅRLIG: Det er ikke så kult å møte kommentarer som «ta deg litt smertestillende» når man er i en allerede sårbar og kanskje pinlig situasjon, skriver Anne-Margrethe Lindaas Skeie (bildet). byoutline Privat

Anne-Margrethe Lindaas Skeie Student, Bergen

Fakta Endometriose Endometriose er en sykdom som forekommer hos fem til ti prosent av kvinner i fruktbar alder. Sannsynligheten for å få endometriose øker fra puberteten og topper seg i 40-årsalderen. Etter dette synker risikoen igjen.

Endometriose fører til at blod forsvinner ut livmoren og via bukhulen, og danner seg som cyster på andre organer, for eksempel bukhinnen og tarmen. Dette medfører enorme smerter, og fører i verste fall til barnløshet.

Det vanligste symptomet på endometriose er menstruasjonssmerter. Dette er ofte sterke smerter, og du kan oppleve dårlig effekt av smertestillende tabletter. Det er også vanlig med smerter før menstruasjonen og ved eggløsning og under samleie. Kilder: Norsk Helseinformatikk, Helsenorge Les mer

Fakta Adenomyose Adenomyose kalles ofte «indre endometriose», og er tett beslektet med endometriose. Hele 20 prosent av kvinner har Adenomyose. ​Sykdommen forekommer hos kvinner i alle aldersgrupper men er hyppigst i alderen 34 år og oppover.

Adenomyose innebærer at kjertler fra livmorslimhinnen sitter i veggen til livmoren. I gjennomsnitt tar det hele syv år å få stilt en diagnose. Selv etter inngrep er det stor fare for tilbakekomst.

Vanlige symptomer er kraftige smerter under menstruasjonen, svært kraftige menstruasjonsblødninger, spesielt de første to–tre dagene og lav blodprosent som følge av blødningene, som igjen fører til svimmelhet og økt tretthet. Kilder: Helsenorge, Endometriose.no Les mer

Da jeg var 13 år, opplevde jeg for første gang uutholdelige menstruasjonssmerter. Blandingen Paracet og Ibux ble et månedlig ritual, sammen med søvnløse netter og varmeflasker.

Da jeg var 16 år, fikk jeg resept på p-piller hos fastlegen min for å dempe smerten. Plutselig ble jeg et offer for de bivirkningene ekstra hormoner faktisk har på kroppen – humørsvingninger og vektoppgang – men jeg hadde like store smerter.

Som enhver annen jente på 16 år, hadde jeg ikke nok kunnskap til å betvile fastlegens vurderinger. At p-piller har konsekvenser for hormonbalansen, kan i beste fall omtales som underkommunisert – som om en jente i tenårene ikke har hormoner nok.

Da jeg beskrev smertene, ble jeg gjerne møtt med kommentarer som «det er helt vanlig med store smerter, det blir bedre etter at du har gått gjennom en fødsel». Ikke særlig betryggende for noen som ikke engang har begynt å tenke på å få barn.

Først da jeg var 18–19 år, begynte det å gå opp for meg at denne typen smerter ikke var normale. Da smertene i tillegg ble såpass sterke at jeg begynte å kaste opp og ikke klarte å stå oppreist, skjønte jeg at noe skurret. Jeg begynte å undersøke. På grunn av manglende informasjon fra den allerede svake seksualundervisningen i grunnskolen, hadde jeg ikke noe annet utgangspunkt enn å måtte ty til Google. Jeg leste om endometriose og adenomyose, som begge er vanlige blant jenter på min alder.

Jeg kom meg til lege igjen, og da jeg var 20 år gammel, ble jeg diagnostisert med adenomyose. Endelig fikk jeg behandling, i form av hormonspiral og god oppfølging fra spesialhelsetjenesten i Bergen. Flere av mine venninner har vært i akkurat samme situasjon som meg, og ante ikke hva disse diagnosene innebar før jeg fortalte dem det.

Mars og april var såkalte «bevissthetsmåneder» for disse to diagnosene. Likevel har jeg ikke sett ett eneste oppslag eller en nyhetsartikkel om dette. Vi må tørre å snakke om helseproblemer som rammer kvinner. Vi må fjerne tabuet og jobbe for åpenhet rundt denne typen diagnoser. Da kan vi unngå at 13 år gamle jenter i samme situasjon som meg bruker flere år på å få stilt en diagnose de ikke engang visste eksisterte.

Det nytter ikke å ha en seksualundervisning som kun handler om hvordan å tre på et kondom når en så stor andel av den kvinnelige befolkningen sliter med disse problemene.

