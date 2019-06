Kjærlighet i grenseland

DEBATT: Homofile har blitt en nyttig ytre fiende som politikere kan legge skylden på i vanskelige tider.

IKKE FRIHET: Nye lover innskrenker ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og organisasjonsfriheten. Russiske LHBTI-aktivister risikerer fengsling og bøter tilsvarende en årslønn for å delta i fredelige demonstrasjoner, skriver Ronja Bell Breisnes (Ap). byoutline Scanpix (arkiv)

Ronja Breisnes Bystyrerepresentant i Bergen (Ap)

Ansatte mister jobben når de er ærlige om hvem de er. Tenåringer blir kastet på gaten av foreldrene når de kommer ut av skapet. Kjærestepar opplever vold og hets hvis de viser kjærlighet på gaten. Få tør å lete en partner i det hele tatt.

Dette skjer fordi de er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner i Vladimir Putins Russland.

Hver dag lever tusenvis av dem hemmelige liv hvor de må velge mellom å leve frie liv, eller å være en del av familien, arbeidslivet og samfunnet.

Selv om det er mange aktivister som kjemper for endring i Russland, er prisen høy.

En av dem som kjemper, heter Valentina. Hun, som er i 30-årene, har brukt store deler av livet sitt på å kjempe for dem som blir forfulgt, plaget og drept på grunn av sin legning.

Allikevel tror ikke Valentina at hennes generasjon vil oppleve vesentlig endring. Hun sammenlikner det med surfing. De må bare trø i vannet, og vente på en god bølge. Kanskje kommer endringen, kanskje ikke.

Ronja Bell Breisnes, bystyrerepresentant for Ap byoutline Privat

Putins demonisering av homofile i Russland har festet seg. Det generelle hatet er preget av fordommer og politisk motiverte svertekampanjer. Homofile har blitt en nyttig ytre fiende som politikere kan legge skylden på i vanskelige tider.

Hva er det som driver Valentina, og organisasjonen hennes, i så håpløse kår?

I to år på rad har medlemmer fra LHBTI-organisasjonen Maximum i Russland reist over grensen til Norge for å delta på homoparaden Barents Pride i Kirkenes.

Jeg møtte dem i Kirkenes.

De kaller seg menneskerettighetsaktivister, ungdomspolitikere, kjærestepar og mennesker. Staten Russland stempler dem som farlige, eller fremmede agenter. I sitt hjemland opplever de vold, overvåking, demonisering og utenforskap.

I Kirkenes, rett over russergrensen, kan de endelig være fri for en helg.

Mengden hatkriminalitet mot LHBTI-personer i Russland øker hvert eneste år. Politiet følger sjeldent opp slike saker. Mørketallene er store. Selv om homofili ble avkriminalisert i 1993, er den hatske tonen skjerpet.

Nye lover innskrenker ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og organisasjonsfriheten. Russiske LHBTI-aktivister risikerer fengsling og bøter tilsvarende en årslønn for å delta i fredelige demonstrasjoner.

Dette begrenser folks mulighet til å være politisk aktive. Det kveler også LHBTI-aktivistenes mulighet for politisk gjennomslag.

Kampen må de kjempe selv. Men vi, som bor i frie land, må vise solidaritet med dem som lever i ufrihet. Det beste vi kan gjøre er å spre historiene deres videre.

Denne uken er det Bergen Pride, regnbuedagene, i Bergen. Da er det viktig å huske at mange fortsatt kjemper en dyrekjøpt kamp for frihet.

Men kampen er verd å ta. Så får vi håpe det kommer en ny bølge som fører til endring.

