De mest sårbare rammes av Navs plan

Vi håper at Bergen kommune vil vurdere saken på nytt.

Arne Liljedahl Lynngård og flere hjelpeorganisasjoner i Bergen advarer mot å trappe ned servicen overfor folk som er avhengig av stønad. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Arne Liljedahl Lynngård, Stiftelsen Kirkens Bymisjon; Marcos Amano, Stiftelsen Robin Hood Huset; Morten Lillestøl Madsen, Bergen Røde Kors; Tore Vindenes, Blå Kors Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var med stor bekymring vi i forrige uke leste i BT at Bergen kommune vurderer å stenge flere av Navs publikumsmottak. Daglig oppsøkes vi av mennesker som trenger bistand for å kunne benytte sosiale tjenester.

Søknader skal skrives og dokumentasjon skaffes og innleveres. Mange mangler tilgang til telefon, internett eller økonomi for å kunne gjøre dette alene. Andre har språklige utfordringer i møte med en saksbehandler over telefon.

Felles for disse er at de har vanskelig for å utnytte digitale tilbud. Å kunne møte opp på et Nav-kontor uten avtale og snakke direkte med en saksbehandler i et publikumsmottak, er et sentralt behov for mange av våre brukere.

Les også Robin Hood-huset opplever massiv pågang: – Vi må gjøre jobben til Nav

I forslaget som ble skissert, er det lagt opp til at ett publikumsmottak fremdeles vil være åpent for drop in. Vi tror imidlertid ikke at en samlokalisering vil være en god løsning for alle brukere, da reiseveien i seg selv kan være utfordrende både med tanke på økonomi, helse og livssituasjon.

Vi synes det er rart at man vurderer å gjøre en så stor endring i et offentlig tilbud, midt i en unntakstilstand. Den lave pågangen etter gjenåpning av mottakene kan ha mange grunner. Informasjon om gjenåpningen har kanskje ikke nådd ut til brukere, og denne informasjonen har heller ikke har vært formidlet på andre språk enn norsk og engelsk før for noen uker siden.

Det er interessant at vi merker en økning i antallet personer som ønsker bistand fra oss, for å få hjelp hos Nav.

Det er en offentlig oppgave å bistå innbyggere med å få oppfylt sine rettigheter. Forslaget fra Bergen kommune om permanent stenging av publikumsmottakene bortsett fra ett, vil ikke ivareta de svakeste gruppene i samfunnet.

Vi håper derfor at Bergen kommune vil vurdere denne saken på nytt, og velge å beholde et desentralisert og åpent tilbud. Vi ser frem til en god dialog med kommunen før det treffes en endelig beslutning.