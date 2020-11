Oslo er i ferd med å bli finere enn Bergen

Er slaget tapt om å være Norges fineste by?

Oslo har anlagt kilometervis med gangstier, parker, sandstrender og sykkelstier langs fjorden, skriver innsenderne. Foto: Katrine Lunke / CC BY-SA / Wikipedia

Robert Næss; Ole-Andreas Elvik Næss

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Bergen er vi bortskjemt med fine fjell og fine, åpne områder rundt Lungegårdsvannet og Bryggen. Disse områdene er så fine at vi ikke legger merke til at vi har ødelagt store deler av byen.

Bergen ligger vakkert til med utsikt over sjøen. Det å gå langs sjøen, få litt sjøsprøyt på seg eller nyte solnedgangen over havet, er det bare noen få som kan i Bergen i dag.

Ta for eksempel området fra Bryggen til Breiviken. Det kunne ha vært en perle for folk flest, men i dag er det et av de kjipeste områdene å gå i. Vi går på baksiden av hus med en høy mur på ene siden og masse trafikk på andre siden.

Tenk om vi hadde gjort som andre byer, ja, da hadde vi anlagt en allmenn gangvei langs sjøen, hvor hvem som helst kunne spasere eller sykle.

Bergenserne Ole-Andreas Elvik Næss og Robert Næss slenger ut en brannfakkel: Bergen er i ferd med å miste sin status som Norges fineste by. Foto: Hallvard Lyssand/privat

I mange av de mest eksklusive områdene langs Middelhavet fungerer det sånn. Gjennom hele Nice går det en nydelig promenade som er tilgjengelig for alle, ja, selv om du kjøper en bolig til en milliard på Rivieraen, får du ikke eksklusiv rett på sjøen i Nice.

Malaga, Marbella og andre fine middelhavsbyer har også promenader som lar alle få tilgang til sjøen. Hvis en ser på storbyer som London og Paris, har hvem som helst tilgang til å spasere langs elven uten å bli stengt ute.

Marbella er en av byene som lar alle få tilgang til sjøen, skriver innsenderne. Foto: CC BY-SA 3.0 / Wikipedia

Østeuropeiske byer som Warszawa og Budapest har utviklet områder langs elven som gjør de fleste av oss misunnelige.

Ja, vi trenger ikke å dra lenger enn til Oslo, som de siste årene har gitt folk flest tilgang til perlene langs sjølinjen i de mest sentrale områdene. Hele området fra Bjørvika til Bygdøy er tilgjengelig for alle.

Selv eierne av de nye luksusleilighetene på Tjuvholmen må akseptere at barnevogner, joggere og alle andre får bruke området mellom vinduene deres og fjorden.

Sånn er det ikke i Bergen. Noe av det har historiske grunner, og noe av det skyldes utbyggere som har fått lov til å bygge, uten å tilgjengeliggjøre sjølinjen for oss bergensere.

Les også Ap-politiker ønsker sjøpromenade fra Breiviken til Laksevåg

Et annet grelt eksempel er Nordåsvatnet. For de som bor i området og har båt, er det en perle. Men for folk flest er mye av området utilgjengelig.

I dag setter boligene langs Nordåsvatnet prisrekord, og selv om noen har fått bot for å ta seg til rette, er den boten peanøtter i forhold til den verdiøkningen boligen fikk.

Tenk om man laget gangstier langs vannet, sånn at de fleste bergenserne kunne spasere eller sykle langs det?

Les også Hver luke til sjøen tettes igjen

Boligbyggelaget Obos har kjøpt Neumann-tomten i Sandviken og planlegger å bygge boliger her. Innsenderne er bekymret for at slike prosjekter vil gjøre sjøen enda mer utilgjengelig for bergenserne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

I over tjue år har vi innbyggere blitt satt på sidelinjen mens sjø og vann tettes til, og det mangler ikke på politiske planer og strategier om hvor flott det kan bli hvis vi åpner opp. Men det kan virke som vi bare ikke får det til i Bergen.

Så langt har ingen byråd ryddet opp etter gamle feil og skapt gode byrom langs sjølinjen for gående og syklende. Kanskje har det blitt malt opp noen skumle sykkelfelt i veikanten, rustet opp en fontene og asfaltert et par meter med fotgjengerfelt mellom husene, men i det store fortsetter utviklingen å gå i feil retning.

Les også Strandsonen i Bergen bygges ned bit for bit

Vi har ikke klart å ta tilbake tilgangen til sjøen, og vi klarer heller ikke ta vare på det lille vi har igjen – fortsatt planlegges det mer bygging.

For tiden bygges et nytt, stort prosjekt i Skuteviken på det eneste stedet vi fortsatt hadde fjordutsikt fra veien. Det planlegges også nye leiligheter i Sandviksbodene, og ifølge plantegningene skal de stenge helt igjen for gående og syklende.

Hva hjelper det da med gode strategier og planer, når hvert eneste byråd lar noen få slippe unna, og stenger igjen et lite stykke av sjøen for alltid?

Det er ikke mange år siden Oslo også hadde tett med fabrikkbygg langs sin fjord, skriver innsenderne. Bildet viser Deichman bibliotek til v. og Operahuset i Bjørvika. Foto: Paul Kleiven / NTB

Det er trist å tenke på at Bergen nå forbigås av Oslo – tør vi skrive at Oslo snart er en av Norges fineste byer? Og det er ikke på grunn av operahuset eller andre signalbygg, men fordi kilometervis med gangstier, parker, sandstrender og sykkelstier er anlagt ved fjorden.

Det er ikke mange år siden Oslo også hadde tett med fabrikkbygg langs sin fjord.

Kan vi bergensere håpe på en fremtid der vi ikke må opp Stoltzekleiven for å nyte utsikten og ut til Askøy for å kjenne havsprøyten, eller er slaget tapt om å være Norges fineste by?