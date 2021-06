Nå har politisk korrekthet nådd WHO

Vi bør fortsatt navngi de ulike virusvariantene med stedsnavn.

Nå skal ikke virusvariantene kalles britisk, brasiliansk eller sørafrikansk lenger – fordi dette kan føles støtende og stigmatiserende, skriver Karl A. Brokstad. Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Karl A. Brokstad Dr.scient, førsteamanuensis i mikrobiologi og immunologi ved bioingeniørutdanningen på Høgskulen på Vestlandet

Det har vært mye skriverier om utbrudd av nye SARS-CoV-2-varianter, og også en del hysteri har vært med på lasset. Først var det den britiske varianten, så kom de sørafrikanske og brasilianske variantene, og nå har vi den indiske varianten som sirkulerer.

I presseoppslag har vi også kunnet lese og høre at variantene er både mer smittsomme og farligere.

Da koronaviruset først ble oppdaget i desember 2019, og kunnskapen om viruset ble kjent for verden, ble viruset opprinnelig kalt Wuhan-viruset eller SARS-2.

USAs president Donald Trump kalte også viruset gjentatte ganger for Kina-viruset. Dette var noe kinesiske myndigheter mislikte sterkt. For ikke å støte Kina fikk viruset nytt navn på rekordtid: SARS-CoV-2.

Historisk sett har vi kalt opp mange sykdommer og smittestoff etter stedet der de ble oppdaget, skriver Karl A. Brokstad, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Jørgen Barth / UiB

SARS-CoV-2 viruset er i stadig forandring, i likhet med en del andre virus, eksempelvis influensaviruset. Nye varianter av viruset har fått navn fra hvor de ble først oppdaget, men kan ha opphav et annet sted, eller ha spredd seg til mange kontinenter før de er blitt oppdaget.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en liste over varianter de er spesielt bekymret for og som antas kan være mer aggressive og eller smittsomme.

Nå skal ikke de forskjellige variantene av viruset kalles britisk, brasiliansk, sørafrikansk eller indisk lenger, fordi dette kan føles støtende og stigmatiserende. I stedet skal variantene nå hete: alfa, beta, gamma, delta osv.

For å gjøre det enda mer forvirrende, så er koronavirusene allerede inndelt med tilsvarende navnsetting – hvor vi finner de humanpatogene (sykdomsfremkallende, red.anm.) koronavirusene i slektene (genus) alfa- og betakoronavirus.

Videre er betakoronavirusene delt inn i alfa-, beta- og gamma-linjer, hvor Sars1 og Sars2 er i linje beta. WHO kommer til å gå tom for greske bokstaver før denne pandemien er over.

Vi har et uttrykk her i Norge om å «kalle en spade for en spade». Jeg synes vi fortsatt bør bruke stedsnavn uten at det skal innebære skyld eller skam.

Historisk har vi kalt opp mange sykdommer og smittestoff etter stedet de ble oppdaget. Eksempler her er spanskesyken (1914, sannsynlig oppstått i USA) og russersyken (1977). I tillegg har vi smittestoffene vestnilvirus, japansk encefalitt-virus, ebola- og marburgvirus, for å nevne noen få.

Vi får en skikkelig ryddejobb hvis vi skal endre navnene på alle slags organismer. Brunrotten, Rattus norvegicus, antas for eksempel å komme fra Nord-Kina.

Jeg vil til slutt presisere at koronaviruset har hele tiden vært svært smittsomt og kan gi alvorlige komplikasjoner i utsatte grupper, uansett hvilken variant som har sirkulert.

Spesielt bør unge voksne være forsiktige. For selv om de fleste får milde sykdomssymptomer, er det mange i den gruppen som sliter med lang tids ettervirkninger. Det er også viktig at alle tar vaksinen når de får tilbud om vaksinering.