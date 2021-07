Jeg skvetter fortsatt av høye lyder

I hverdagen er det er umulig å tenke på den dagen i mer enn noen minutter av gangen. Det er et mørkt sted.

«Vi hadde flaks denne dagen. Men hundrevis av ungdommer, foreldre, besteforeldre, søsken og venner hadde ikke det», skriver Lubna Jaffery. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Lubna Jaffery Fungerende byrådsleder i Bergen (Ap)

Jeg sto inne på Rema 1000 i Torggata da bomben i regjeringskvartalet gikk av 22. juli. Dette var det minst dramatiske som skjedde meg den dagen. Jeg hadde sendt datteren min til Utøya med en av fadderne sine, verdens tryggeste sted tenkte jeg, der jeg satt på huk og prøvde å beskytte meg mot glassplinter som hang ned fra butikkvinduene.

En stund senere fikk jeg en telefon fra fadderen. Han sa jeg måtte høre på han, at det var viktig. De hadde ikke rukket fergen til Utøya. De var på Sundvolden, men det var en fyr på Utøya med våpen som skøyt på folk. Jeg måtte ringe politiet og komme å møte han for å hente min datter.

«Når jeg tenker tilbake på de siste ti årene, tenker jeg at arven etter 22. juli har glippet mellom fingrene våre. Men det er ikke for sent», skriver Lubna Jaffery. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Den 22. juli 2011 var datteren min to dager fra sin 7-årsdag. Hun gledet seg til Utøya. Hun hadde vært med meg på sommerleir i mange år, alltid koset seg – løpt rundt, badet, grillet. Hun samlet flasker rundt på øyen som hun pantet og pleide å være med å hjelpe til i vaffelteltet. Utøya var mitt favorittsted på jord, og i løpet av det syv år korte livet var det blitt hennes favorittsted også. Det føltes fantastisk å dele det med favorittmennesket mitt.

Vi hadde flaks denne dagen. Men hundrevis av ungdommer, foreldre, besteforeldre, søsken og venner hadde ikke det.

I hverdagen er det er umulig å tenke på den dagen i mer enn noen minutter av gangen. Det er et mørkt sted. Men det er et sted vi er nødt til å komme tilbake til, igjen og igjen. For vi må aldri glemme – især ikke i år – ti år etter.

Når jeg ser på måten samfunnet har utviklet seg på i de ti årene som fulgte, spør jeg meg selv om vi har glemt noe av det mest grunnleggende som sto igjen, eller i hvert fall burde ha stått igjen, etter 22. juli.

Har vi glemt at hatet grodde frem iblant oss, at det var «en av oss» som bombet oss, lemlestet oss og drepte oss?

Har vi glemt at utenforskap er noe som ofte tar form foran oss alle, selv om vi kanskje ikke vil ta tak i det? Det gjelder den som drar til Syria for å krige for fremmed makt. Det gjelder den som drar inn i en norsk moské for å drepe flest mulig. Hatet og sinnet har fått leve og vokse.

Hva var det vi ble enige om i rosetogene dagene etterpå? Hva var det som samlet oss? Vi sto i stillhet, men rosene vi løftet mot himmelen ropte høyt: Aldri mer.

Aldri mer hva?

22.juli 2011 skulle Lubna Jafferys datter, Katarina, til Utøya sammen med sine faddere, men rakk ikke fergen over til øyen. Foto: Privat

Vi har heldigvis fått se begynnelsen på en debatt om det manglende oppgjøret med høyreekstreme krefter etter 22. juli.

Men den debatten vi glemte var kanskje den som handler om vår egen likegyldighet. Vår egen passivitet.

Hatefulle holdninger som ikke blir tatt tak i, dyrkes og gror. For noen blir holdninger omsatt i handlinger. Handlinger som skader folk, støter folk ut, gjør det utrygt for noen å bo i landet vårt, gjør noen ufrie. Det kan gjelde jøder. Det kan gjelde muslimer. Det kan gjelde transpersoner eller homofile.

Har vi tatt ordentlig tak i det? Det finnes folk der ute som skriver til Utøya-overlevende at det var synd at Breivik ikke drepte dem, at de fortjener å dø. Folk opplever rasisme på gaten, på bussen, i jobbmarkedet – når de skal finne seg et sted å bo. Det finnes folk som prøver å hetse andre ut av politikken. Unge jenter får hijaben revet av på bussen og på T-banen.

Det er ikke sånn at folk blir nazister eller andre typer ekstremister på en dag. Det tar tid. Det gror frem. Og noen lar det gro frem. Derfor må vi stå opp mot dette tankegodset.

Radikalisering er gift for et land som bygger på solidaritet, tillit – at vi stiller opp for hverandre.

Utøya var mitt favorittsted på jord, skriver Lubna Jaffery. Foto: Privat

Så kan vi begynne å stille opp for hverandre?

Jeg vil at du tar til motmæle når slektningen din bruker n-ordet.

Jeg vil at du våkner når noen sier «jeg er ikke rasist, men».

Jeg vil at du blander deg hvis noen roper stygge ting til folk på bussen.

Det kan virke så smått, små handlinger, små individer.

Men radikalisering, utenforskap, hatefulle holdninger – det begynner og stopper med oss.

Når jeg tenker tilbake på de siste ti årene, tenker jeg at arven etter 22. juli har glippet mellom fingrene våre. Men det er ikke for sent. Vi har fortsatt en mulighet til å påvirke arven etter 22. juli.

Er det én ting jeg ønsker meg for de neste ti årene, så er det dette:

La oss gjøre det rette. La oss stå opp for hverandre. La oss nekte å godta utenforskap. La oss nekte hatefulle holdninger og handlinger grobunn.

La oss vise hverandre hva det norske folk er laget av.

Ikke et minutts stillhet, men et helt liv i kamp.