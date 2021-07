En utvikling til skrekk og advarsel

Tiden for passiv og nøytral næringspolitikk er over

Min partileder Jonas Gahr Støre har slått fast at «lykkes Vestlandet, lykkes Norge» med omstillingene vi skal igjennom, skriver Eigil Knutsen (Ap).

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant Ap

Eksport er viktig for Norge. Salg av varer og tjenester til utlandet bidrar til over en halv million arbeidsplasser i Norge og gir oss inntekter til å styrke velferden.

Men de siste årene har vi sett et dramatisk fall i norsk eksport. Utviklingen går i gal retning, enten man tar med olje og gass eller ikke.

Nå har Menon Economics på oppdrag fra LO, NHO og Eksportkreditt tatt et dypdykk i eksporten fra Norge.

De presenterer dystre fakta: Norge er det landet i OECD (vestlige land) og BRICS (fremvoksende økonomier) som raskest taper globale markedsandeler. Eksporten vår er den laveste i Vest-Europa målt som andel av total verdiskaping (BNP).

Dette er ikke en ny utvikling i forbindelse med pandemien. Også for et år siden kom en dyster rapport om våre tapte eksportandeler. Hvorfor bør vi bekymre oss over dette?

Jo, om noen få år vil inntektene fra olje- og gassektoren begynne å falle, og vi trenger nye ben å stå på. Rapportene fra Menon Economics viser at vi ikke er i rute.

Innen havvind og maritim næring kan vi kutte utslipp og skape jobber, skriver Eigil Knutsen. Her Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland. Foto: Øyvind Gravås / Equinor / NTB

For oss på Vestlandet gir dette særlig grunn til bekymring. Vi er regionen i Norge som eksporterer mest, samtidig som arbeidslivet vårt er sterkt tilknyttet olje- og gassektoren.

Tallenes tale er tydelige på at vi trenger en ny politikk for å øke eksporten. Samtidig skal vi kutte over halvparten av klimagassutslippene frem mot 2030 og snu trenden fra de senere år, hvor stadig flere unge har havnet utenfor arbeidslivet.

Heldigvis har vi alle forutsetninger for å lykkes, og på Vestlandet er vi godt posisjonert med industri, bedrifter og kompetanse som står klare for å øke eksporten, kutte utslipp og skape flere arbeidsplasser.

Innen havvind og maritim næring vet vi at industrien har det som trengs for å lykkes i Norge og i utlandet. Det samme gjelder reiselivet, som sliter kraftig nå, men som planlegger for en bærekraftig fremtid med helårsarbeidsplasser i hele landet.

For at Vestlandet og Norge skal lykkes, må vi mobilisere alle krefter: fagbevegelse, næringsliv, stat, fylke og kommune.

Skrekkrapportene om utviklingen i norsk eksport bør være det endelige punktumet for høyresidens passive og nøytrale næringspolitikk.