Derfor kan dine penger ha blitt bonus til Norwegian-sjefene

Bonus etter statlig krisehjelp er provoserende, men dessverre logisk. Heldigvis finnes det alternativer.

Toppsjefene Geir Karlsen (til v.) og Jacob Schram fikk 11 millioner kroner hver da de «hemmelige» Norwegian-bonusene ble vedtatt i mai. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Håkon Block Vagle Siviløkonom

Støtte til store bedrifter i krise er som regel støtte til eiere og långivere. Støtten reduserer nemlig tapet disse aktørene ellers måtte tatt. Derfor er det ikke overraskende om de belønner ledelsen.

En bedrift risikerer konkurs når den ikke lenger klarer å betale å gjelden sin. Långiverne kan da velge å avvikle bedriften eller omgjøre deler av gjelden til aksjer og bli eiere. Er bedriften levedyktig og lønnsom på sikt, vil långiverne som regel tjene på å bli eiere, fremfor å avvikle.

I en konkurs risikerer de nemlig å tape mesteparten av sine krav, fordi det sjelden er mye å hente på å selge bedriftens eiendeler stykkevis og delt. Levedyktige bedrifter vil derfor i prinsippet bli restrukturert og videreført. Uten støtte.

Slik fungerer det i teorien, om ikke alltid i virkeligheten. Ulike långivere, eiere, ansatte og andre involverte må bli enige. De har ikke nødvendigvis samme interesser. At staten plukker opp deler av regningen, kan gjøre det mer sannsynlig å få til en enighet. Men er dette god nok grunn til at staten bør bidra med skattepenger?

Jo oftere staten griper inn og redder enkeltbedrifter, desto svakere blir insentivet til å drive bedrifter ansvarlig og ha nok egenkapital. Økt risiko gir normalt høyere overskudd i gode tider og større tap når det går dårlig. Hvis staten jevnlig dekker tap under kriser, sosialiserer vi tapene og privatiserer profitten.

Håkon Block Vagle, siviløkonom. Foto: Privat

Arbeidsplassene kan bli mindre trygge og økonomien mer ustabil dersom bedriftene tar høyere risiko fordi de forventer krisestøtte. Noen bedrifter vil argumentere for at de bør reddes fordi de er spesielt viktige. Dette skyldes gjerne at de har en dominerende posisjon, for eksempel i å levere en viktig tjeneste eller som hjørnesteinsbedrift. Men må det være statens oppgave å plukke opp regningen etter dem?

Samfunnet kan i prinsippet stille krav om at viktige bedrifter har nok egenkapital, eller at det finnes avtaler med långiverne om å omgjøre gjeld i en krise. Dette gjøres i dag for banker. Staten kan også redusere sårbarheten gjennom konkurransepolitikk.

Staten kan bryte opp dominerende posisjoner, bidra til at det er flere bedrifter i markedet som konkurrerer og fjerne hindringer mot nyetableringer.

Hvis man først har gitt støtte, er katten ute av sekken. Forbud mot bonus og utbytte er da neppe særlig effektivt, fordi gevinsten kan tas ut når forbudet utløper. Men kanskje kunne vi kreve at store bedrifter som mener de fortjener støtte i neste krise, melder seg allerede nå. Så kan vi ta debatten om alternativene.