Derfor må vi godta grusomme ytringer

Respektløs tale er demokratiets sikkerhetsventil.

De mest forferdelige ytringer omfattes av ytringsfriheten. Sånn må det være, mener innsenderen. Foto: Odd Nerbø

Mikkel Plum Dansk forfatter, bosatt i Bergen

I et innlegg i BT 29.12 spør Torstein Dahle: «Hvorfor er mobbernes ytringsfrihet så mye viktigere enn mobbeofrenes ytringsfrihet?»

Det er mobbernes ytringsfrihet selvfølgelig ikke. Hos oss er alles ytringsfrihet like viktig. Det er en forutsetning for demokrati. Uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og debatt og intet grunnlag for demokrati.

Dahle går videre og spør: «Hvorfor dreier ytringsfrihetsdebatten seg først og fremst om retten til å krenke, forhåne og tråkke ned på andre?».

Det gjør den fordi retten til – og muligheten for – respektløs tale, for å håne og krenke alt omkring oss, er selve kjennetegnet på en demokratisk rettsstat. Det er demokratiets sikkerhetsventil.

Hva skulle debatten ellers dreie seg om? Om å rose og hylle andre?

I vårt samfunn har alle rett og lov til å uttale og skrive deres mening, skriver Mikkel Plum. Foto: NTB scanpix

Ytringsfrihetsdebatten gjenspeiler ganske enkelt at i vårt samfunn har alle rett til og lov å uttale og skrive deres mening. Det inkluderer de mest forferdelige ytringer – at kvinner og homofile skal holdes nede, at ateister, kristne og hedninger skal utryddes, at muslimer skal deporteres, at holocaust er oppspinn, at demokratiet og dets fortalere skal tilintetgjøres.

Ytringsfrihet og toleranse er tett forbundne begreper. De er hverandres forutsetning. Det betyr at ovennevnte ting får vi mene og si høyt. Det tolereres. Men vi får ikke praktisere det. Her stopper toleransen. Vi får ikke ta skrittet fra ord til handling.

Vi er nødt til gjensidig å holde fast i denne relasjonen mellom ytringsfrihet og toleranse. Spesielt nå som vi lever i et multikulturelt demokrati, hvor vi er så forskjellige og ofte har sterke holdninger til måten folk med en annen overbevisning lever på og mener.