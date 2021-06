Elsparkesyklene må defineres som kjøretøy

Slik kan vi få dem bort fra fortauene.

Terje Valen mener vi må se til Storbritannia for å finne et regelverk med gode nok restriksjoner på elsparkesykkel-bruk. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Terje Valen Åsane

Store mengder elsparkesykler er presset inn i trafikken, på veier, fortau og gangveier, uten noen form for konsekvensanalyse eller regler. Det fører til mange skader, noen svært alvorlige.

De fører også til avvikling av daglig aktivitet. Følgen er fedme og dårligere form i befolkningen, kanskje med sykdom og store plager seinere i livet og økte offentlige utgifter for fellesskapet.

Når de erstatter bruk av kollektive transportmidler, kan vi få høyere priser og nedlegging av ruter. De belaster også miljøet mer enn den transporten til fots, på sykkel og i kollektivtrafikken.

Rødt-medlem Terje Valen mener sparkesykkelselskapene profitterer på noe som er usosialt og skadelig for fellesskapet. Foto: Privat

Elsparkesyklene er et praktisk, behagelig og morsomt, men ganske farlig, fremkomstmiddel for noen personer. For fotgjengere er den farlig og skaper utrygghet. Hardest rammes eldre, barn og de som ser og hører dårlig. Noen blir skremt fra å bevege seg ute.

For fotgjengere, og særlig de svakeste blant oss er dette et overgrep. For fellesskapet fremtrer den store mengden av dem i hovedsak som helseskadelig, usosialt, unødvendig, plagsomt og miljøskadelig søppel.

Vinnerne er de som har tiltatt seg gratis bruk av offentlig grunn finansiert av oss alle og plassert ut og profittert på et fremkomstmiddel som er populært og behagelig for noen, men usosialt, unødig og skadelig for fellesskapet.

Firmaene bak elsparkesyklene har funnet en nisje til fortjeneste. Advarselen mot å bruke kollektivtransport under pandemien har vært en fordel for disse. Nyliberale politikere har applaudert, mens de andre har vært bevisstløse og latt det skje. Her må ryddes opp!

Som i Storbritannia bør vi kalle disse innretningene for el-skutere og klassifisere dem som motorkjøretøy med krav til sertifikat og bruk av verneutstyr. Antallet må reduseres svært mye. Bruk i fotgjengersoner må forbys.