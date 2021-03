Sexistisk reklame for spisested i Bergen

En ny, bergensk take away-restaurant seksualiserer kvinner for å selge «grisete burgere». Det er opprørende!

Dirty Vegan har visstnok ren samvittighet fordi burgerne deres er snille mot dyr og miljø, skriver innsenderne. Foto: Fra Dirty Vegas nettside

Soukaina Legdani (sivilingeniør og feminist) og Petter Hiis Bergh (bygeograf og feminist)

I desember åpnet en ny vegansk restaurant i Nøstegaten. Konseptet, dyrefrie fast food-burgere, markedsføres til et ungt, hipt og urbant klientell, som bryr seg om miljø og dyrevelferd, men som fremdeles ønsker å nyte en slafsete burger uten skyldfølelse. Det er mye som er prisverdig ved Dirty Vegan sitt konsept. Det motsatte er tilfellet for markedsføringen.

Med «Dirty» som varemerke bruker restaurantens markedsføring virkemidler knyttet til vintage «porno-chic»-bilder for å illustrere kvinner. Ved siden av slagordene «Dirty food, Clean conscience» og «Why go dirty?» ser vi kvinner som lener seg mot en burger med åpne munner, sløve underdanige øyne og et ansiktsuttrykk som tilsier seksuell mottakelighet.

Det hele er pakket inn i pastellrosa, en kjønns- og seksualitetsmarkør for unge jenter.

Henvisningen til oralsex objektiverer og seksualiserer kvinner. I tillegg forsterker den ideen om seksuell underkastelse av kvinner, og fôrer «slut shaming»-narrativet om at kvinnens seksualitet er «skitten».

For øvrig minner disse bildene om en Burger King-kampanje i Singapore i 2009. Den iscenesatte en kvinne med vidåpen munn vendt mot en fallisk burger, ved siden av slagordene «It’ll blow your mind away». Kampanjen utløste rettmessig opprør og måtte fjernes.

Restauranten så de seksuelle symbolene i Burger Kings reklame, men ikke i sin egen, skriver innsenderne. Foto: Reklame fra Burger King

Så hvorfor kunne Dirty Vegans markedsføring blomstre i flere måneder? Er det fordi den er urban og «kul»? Eller er det fordi de tar til orde for miljøansvarlig spising? Eller er det begge deler?

Da vi kontaktet restauranten om reklamen, tilbakeviste de enhver seksuell konnotasjon. Selv om de var i stand til å påpeke de seksuelle symbolene i Burger Kings bilde, hevdet de at deres egne er uskyldige illustrasjoner laget av en designer som er både «kvinnelig og en selvutnevnt feminist». Forskjellen ifølge dem? Edle intensjoner og et vegansk konsept som bevis på at restauranten drives av sosialt og etisk bevisste mennesker.

Men bortsett fra forskjellen i stil, er bildebruken til de to restaurantene virkelig så forskjellig?

Dessverre ikke.

Er man immun mot sexisme hvis man er kvinne og selvutnevnt feminist?

Dessverre ikke.

Kan ens miljøengasjement utnyttes for å frikjenne sexistiske og kvinnefiendtlige handlinger?

Dessverre ikke.

«Det er uutholdelig å se kommersiell bildebruk som åpent seksualiserer og objektiverer kvinner i vår egen by», skriver innsenderne. Foto: Fra Dirty Vegas nettside

Dirty Vegan nekter å erkjenne at markedsføringen deres formidler noen som helst form for seksualisering eller misogyni (kvinnehat, red.anm.). I kjølvannet av feiringen av 8. mars, er det uutholdelig å se kommersiell bildebruk som åpent seksualiserer og objektiverer kvinner i vår egen by, og tie om det. Kvinners kropper og seksualitet er ikke et handelsprodukt som bedrifter skal tjene på. Selv om det skulle være virksomheter som viser gode verdier på andre områder, eller om de er lokale bedrifter som bidrar til byens økonomi.

Seksuell objektivering har alvorlige konsekvenser for kvinner over hele verden. Det bidrar til å opprettholde kvinnediskriminering, systemisk sexisme, seksuell trakassering og vold mot kvinner. Denne markedsføringen er opprørende og nedverdigende for kvinner. Det kan vi ikke ha!

Restauranten svarer slik på kritikken:

Vi tilbakeviser påstanden om at vi seksualiserer kvinner for å selge burgere. Vi har på vår nettside to illustrasjoner av en person som spiser en burger, som ikke er ment å være seksuelle.

Denne tolkningen gjenspeiler på ingen måte våre verdier. Vi står for vårt motto (Dirty Food, Clean Conscience), og takker alle som har støttet oss så langt.