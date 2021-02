Arbeiderpartiet i Bergen har ingenting imot jøder

Boikott er et virkemiddel for å få slutt på den folkerettsstridige okkupasjonen av Vestbredden.

Stadig sterkere stemmer også innenfra Israel vil ha endring. Vi ønsker å støtte disse stemmene og vise solidaritet med et hardt presset folk, skriver Jan Hetterud. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Jan Hetterud Styremedlem i Arbeiderpartiet i Bergen

Det går veldig fint an å kritisere negative effekter av Israels politikk knyttet til Gaza og Vestbredden, uten å kritisere Israels innbyggerne, deres religion eller religiøse praksis.

I et innlegg i BT 22.02 hevder Arne Mørk Midtbø at det i Norge ikke er «koscher» å blande sammen jødehat og kritikk av Israel. Der er vi enige. Norge, som stat, gjør ikke dette. Arbeiderpartiet ønsker å presisere at vår kritikk er rettet mot staten Israels folkerettsstridige okkupasjon av Vestbredden, ikke mot folket i Israel eller jødisk religion.

Vi mener Israels politiske praksis overfor palestinerne er kritikkverdig. Berettiget kritikk er en del av god demokratisk praksis.

Vårt boikottvedtak må ses i lys av en årelang kamp for å bedre forholdene mellom partene i Midtøstens lengstlevende konflikt. Det er en kritikk av politikken som føres av dagens politiske ledere i Israel. Boikott er et uttrykk for at konvensjonelle politiske kanaler enten er stengt eller uten effekt.

Vi forstår at det er utfordrende for mange å ta stilling i denne betente konflikten. Det er brudd på internasjonal rett på begge sider. Sivilbefolkningen både i Israel og i de okkuperte områdene lider.

Israel, som den sterkeste part, sitter med nøkkelen til å løse konflikten, mener innleggsforfatteren. Foto: AMIR COHEN, Reuters/NTB

Det er 54 år siden Israel okkuperte Vestbredden etter seksdagerskrigen i juni 1967. Det er vedtatt flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og generalforsamling, som slår fast at okkupasjonen er folkerettsstridig. Likevel går koloniseringen ufortrødent videre. Situasjonen for palestinerne blir mer og mer desperat.

Det er en betydelig maktubalanse i konflikten, som den siste tiden bare har tiltatt. I dag sitter den sterkeste part – Israel – med nøkkelen til å løse denne fastlåste situasjonen.

I Arbeiderpartiet ønsker vi å se på oss selv som sterke forsvarere av folkeretten, demokrati og menneskerettigheter. Konflikten i Midtøsten kan bare løses med disse idealene høyt hevet. Stadig sterkere stemmer også innenfra Israel understreker dette. Vi ønsker å støtte disse stemmene og vise solidaritet med et hardt presset folk.

Arbeiderpartiet i Bergen vil fortsette med uforminsket styrke å mane til fred og forsoning mellom Israel og Palestina, og søke alle mulige virkemidler, også boikott av staten Israel for å få slutt på den folkerettsstridige okkupasjonen av Vestbredden.