Mangelfullt om Salt kulturskule

Det burde vore enkelt for BT å informere betre om Salt kulturskule si rolle i Fridalen.

BT skriv om bibel og brosjyrar som låg framme, men unnlét å fortelje at desse hendingane fann stad lenger tilbake i tid, skriv innsendaren. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Velaug Myrseth Oltedal Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BT har den siste tida publisert ei rekke artiklar om Fridalen skule, og fått kritikk for utydeleg og einsidig framstilling. Spesielt har det vore vanskeleg å forstå kva rolle Salt kulturskule spelar inn mot arbeidsmiljø på skulen og barn som får liva sine øydelagt.

5. februar kom BT med ei oppklaring, men også oppklaringa er mangelfull. For å forstå meir, har eg lese alle BT-oppslag, tråla sakspapir frå Fridalen FAU og høyrt gjennom 4,5 time med opptak av møte 19.01.21 i Utval for barnehage, skule og idrett.

Framstillinga i BT av Fridalen og Salt kulturskule er skeiv, meiner Velaug Myrseth Oltedal. Foto: Privat

I nemnde møte kjem det fram at Salt kulturskule starta opp ved Fridalen skule i 2015, etter dialog med tidlegare rektor Randi Gelink. Salt kulturskule vert driven av Salt Bergenskirken, og er ein privat aktør som låner lokale av kommunen. Dei driv kulturskule der på ettermiddags- og kveldstid med kurs i musikk og dans, og har i tillegg fritidstilbodet «Fritt spillerom» med ulike aktivitetar og servering av mat.

I møtet kjem det også fram at etter skuletid er det Bergen kommune som disponerer skulelokala, og låner/leiger ut til ulike aktørar, frivillige organisasjonar, korps, osb. Slik eg forstår regelverket, er det ikkje ulovleg å leige ut til religiøse aktørar, og det er heller ikkje ulovleg å drive forkynning når ein opplyser om at ein gjer det.

Det stemmer at Salt hengde opp plakatar som mangla Salt kulturskule sin logo, men dette vart retta opp, skriv innsendaren. Foto: Cathrine Krane Hansen (arkiv)

Salt kulturskule har vore kritisert for at dei driv med tildekt forkynning. Hausten 2019 sende ei gruppe foreldre klagar til Bergen kommune, som handla om både mobbing, arbeidsmiljøet blant lærarane og om Salt kulturskule.

Når det gjeld Salt kulturskule, vert det klaga på bibel som låg framme på eit venterom, og brosjyrar der barna vert bedne om å svare om kristen tru. BT skriv om dette, men unnlét å fortelje at desse hendingane fann stad lenger tilbake i tid.

Brosjyrane vart funne bak i eit skap i 2019, og hadde då ikkje vore i bruk på to år. Salt kulturskule hadde fjerna bibelen på venterommet – også det for fleire år sidan. Salt kulturskule vert og skulda for ulovleg marknadsføring. Det stemmer at dei ved ein feil hengde opp plakatar som mangla Salt kulturskule sin logo. Dette vart retta på i løpet av to veker.

Bergen kommune slår i møtet fast at Salt kulturskule ikkje driv med forkynning ved Fridalen skule. Dei stadfestar også at kommunale aktørar ikkje har kapasitet til å gi eit tilsvarande kulturtilbod på Fridalen.

Det ville vore ille om ein måtte leggje ned tilbodet på Fridalen, meiner innsendaren. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Ein må då spørje seg kva det eigentlege problemet er. Eg forstår godt at somme ikkje ønskjer å bruke tilbodet frå ein kristen organisasjon. Det er då frivillig. Men når same gruppa hevdar at både barna sine liv og lærarane sitt arbeidsmiljø vert øydelagt av Salt kulturskule sitt nærvær, får det meg til å lure på om Salt-motstandarane heller talar på vegner av sitt eige livssyn enn på vegner av barna.

Etter å ha høyrt heile møtet i Etat for skule, som starta alt mediekøyret, er eg framleis forundra over at BT valde å legge fram saka så mangelfullt. Når BT trykker påstandar, i store overskrifter, utan samtidig å framsette relevante fakta, fører dette til unødig forvirring.

Eg er ikkje medlem av noko trus- eller livssynssamfunn. Men eg ser verdien av at mine barn veks opp i eit fleirkulturelt miljø, og omgåast barn med ulike livssyn. Dette trur eg gjer barna meir reflekterte og betre rusta til å møte vaksenlivet.

Sjølvsagt følgjer det utfordringar med ein fleirkulturell bydel, og skular må få tildelt ressursar i tråd med dette. Salt kulturskule har eit tilbod som treff godt i vår bydel, også for dei svakaste.

Det ville vore ille om dei vert nøydde til å avslutte tilbodet sitt ved Fridalen skule, grunna medieoppstyret. Det ville berre gått utover barna i Fridalen.