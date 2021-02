Vi må være åpne om farene ved samsoving

I en ny studie rapporterer foreldre om samsoving i farlige situasjoner. Gjeldende anbefalinger trenger revisjon.

Når spedbarn sover i samme seng som foreldrene, er dette knyttet til økt risiko for krybbedød, ifølge innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB

Hans Jørgen Guthe Overlege, PhD Nyfødtintensiv, Haukeland universitetssykehus

I debatten om samsoving har BT valgt å bruke psykolog Filip Drozd (BT 18. februar) som en god brobygger mellom Tonje Jacobsen-Loraas og undertegnede. En debatt som har engasjert på mange sosiale plattformer.

Drozd skriver at det ikke finnes svar på om samsoving er farlig eller trygt. Han mener foreldre selv må ta et informert valg basert på god kommunikasjon og informasjon fra helsepersonell, sett i lys av barnets sovevaner eller utfordringer.

Vi som jobber med familier, er de første som oppfordrer til både fysisk og psykisk tilstedeværelse, også om natten om barna trenger det. Heldigvis opplever vi sjelden å bli beskyldt for fryktbasert kommunikasjon med nybakte foreldre.

Det er ikke nærhet, men fravær av nærvær som gjør samsoving problematisk. Nærvær krever at den voksne er våken. Nærværet er ikke til stede når en forelder sover på sofaen eller i lenestolen med spedbarnet på magen. Nærværet er der heller ikke når mamma glir inn i en døs for så å sovne under nattamming i sengen.

Foreldre bør få klare råd om risikoen ved å sove i samme seng som spebarn, mener overlege Hans Jørgen Guthe. Foto: Katrine Sunde

I en nylig publisert studie om plutselig uventet død hos barn og dødsstedsundersøkelser, kommer det frem at 46 prosent av barna ble funnet på magen og 43 prosent døde under samsoving. Studien viser også at tre fjerdedeler av dem som døde uventet og sov sammen med foreldrene, var yngre enn to måneder.

Dette skjer til tross for gode råd fra barselavdeling, helsestasjon, Nasjonal kompetansetjeneste for amming og brosjyrer fra Landsforeningen uventet barnedød og Helsedirektoratet!

For få dager siden kom det en ny studie om spedbarns søvnomgivelser, og om foreldre følger de nasjonale anbefalinger for trygg samsoving. Den første i sitt slag.

En høy andel av foreldre med barn under seks måneder rapporterer om episoder med samsoving i farlige situasjoner (56 prosent oppgir å ha sovnet med barnet på en sofa eller lenestol, seks prosent har samsovet etter å ha inntatt alkohol, og syv prosent bruker tobakk, men praktiserer likevel samsoving). Forfatterne, inklusiv Fagsjef i LUB, er svært bekymret over disse funnene.

De konkluderer med at spedbarn ikke er godt nok beskyttet, samt at gjeldende anbefalinger og foreldreopplæring trenger revisjon!

Å bli foreldre kan være vanskelig og utfordrerne, og det er viktig at familien får en riktig start med god og balansert informasjon fra fagpersoner. Vi kan ikke unnlate å gi informasjon om at trygg samsoving ikke er uten risiko.

Det hviler et ekstra ansvar overfor de spedbarna som ikke kan passe på seg selv.