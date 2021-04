Redd resten av Griggastemma!

Bystyret har valgt bybanetraseen som gir mest inngrep i naturområdet midt i Åsane.

Griggastemma og området rundt kan bli helt forandret når Bybanen kommer forbi i fremtiden. Venstre frykter massiv utbygging av naturområdet. Foto: Bård Bøe

Heine Johansen Leder i Bergen Venstre

Anders Skoglund Leder Åsane Venstre

Venstre og byrådet ønsket å skåne natur- og friluftsområdet Griggastemma mest mulig ved bygging av Bybanen til Åsane. Bystyret trosset dette, og valgte løsningen som vil medføre størst inngrep. Nå må vi sette foten ned for videre rasering av grøntområdene som blir igjen rundt Griggastemma og på østsiden av motorveien.

Det som bekymrer Venstre mest med bybane-vedtaket, er at mange argumenterte med det såkalte «byutviklingspotensialet» i naturområdet. Det er viktig å bygge gode nærmiljø med nok boliger i nærheten av kollektiv, skole, barnehage og fritidsaktiviteter, men Venstre regnet ikke med nedbygging av Griggastemma i vårt forslag til bybane-trasé fordi det er mer enn nok plass uten å rive skogen.

Heine Johansen, leder Bergen Venstre og Anders Skoglund, leder Åsane Venstre. Foto: Guro Valland/Roar Christiansen (arkiv)

Flertallet i bystyret valgte dessverre traseen som utbyggerne av naturområdet lobbyerte for og som krever utfylling i vannet og rasering av skogen for å få nok boliger.

Bystyret valgte i tillegg alternativet for holdeplass som var verst for Griggastemma og som skånet bilveiene i Tertneskrysset på bekostning av naturområdet.

For oss i Venstre er det absurd prioritering og vi beklager at de andre partiene ikke støttet Venstres forslag om å vurdere annen plassering av holdeplass for å beskytte mer av Griggastemma.

Griggastemma og andre natur- og friluftsområder er svært verdifulle. Disse må vi ta vare på når vi utvikler byen vår. Desto mer vi bygger, desto viktigere er det å ta vare på grønne lunger.

Vi må ikke rasere grøntområder og bygge bare fordi det er en lettvint måte å bygge mange boliger og tjene mye penger på. Åsane har et enormt potensial for boligbygging på nedbygget areal. Venstre mener vi må utnytte potensialet slike steder før vi får løs på skog og mark, friluftsområder og badeplasser.

Utbyggerne av naturområdet lobbyerte for en løsning som krever utfylling i vannet, og rasering av skogen for å få nok boliger, skriver innsenderne. Foto: Bård Bøe

Etter en lang prosess klarte Venstre sammen med flere andre partier og et stort lokalt engasjement å forhindre at Åstveitskogen ble et lett bytte for storstilt boligbygging. Planene blir stoppet, og Åstveitskogen sikret mot fremtidig utbygging gjennom ny arealplan.

Nå håper vi at flere er med å stille opp for Griggastemma og andre natur- og friluftsområder som står i fare for å bli rasert. Venstre sitter i et byråd som ønsker å ivareta byfjellsgrensen og gi viktige friluftsområder i bydelene samme beskyttelse som Byfjellene. Nå må Åstveitskogen og det som blir igjen av Griggastemma og grøntområdene rundt, få en slik beskyttelse.

Venstre har fått både byråd og bystyret med på at vi skal lage en plan for naturmangfold i byen vår, og et såkalt arealregnskap som fører oversikt over våre inngrep i naturen.

Bystyrets slepphendte omgang med natur- og friluftsområdet rundt Griggastemma viser at det haster voldsomt med å ferdigstille dette.