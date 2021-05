Syklistene overtar Bergen sentrum

Det er feil å gi eget areal til syklistene i et fra før trangt bysentrum.

Den planlagte sykkelveien over blant annet Vågsallmenningen vil fortrenge matboder og uteservering, ifølge innsenderne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Trym H. Aafløy; Rolf E. Scott; Per Jørgensen Bergen Bystyre, uavhengige

Bystyret vedtar trolig torsdag 20. mai ny sykkeltrasé gjennom sentrum. Denne skal etableres delvis på fortau og delvis i veibane, til fortrengsel for både gående og kjørende i byen vår. Blant annet etableres det sykkelrute gjennom Vågsallmenningen (gågate i dag) og gjennom området der det står gateboder om sommeren. Disse bodene blir enten fjernet eller forvist til Nedre Korskirkeallmenning.

Løsningen som er foreslått – og trolig blir vedtatt – vil føre til at arealer til uteservering må reduseres, eller at utleie til disse formålene i enkelte tilfeller ikke tillates, blant annet på Vågsallmenningen. Det at sykkelveien vil legge beslag på arealer som har vært brukt til uteservering, er det siste serveringsstedene i denne traseen trenger nå!

Men sykler er viktigere – mener flertallet i bystyret. Det mener ikke vi!

Per Jørgensen (fra v.), Trym Aafløy og Rolf Scott er uavhengige representanter i Bergen bystyre etter at de meldte seg ut av FNB. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Vi er imot denne reservasjonen av syklister, som er en begrenset, men meget kravstor gruppe innbyggere som mener seg begunstiget til mer plass enn andre i byen vår. Mange innbyggere vil bli fortørnet over dette tiltaket, kostnadsberegnet til 15 millioner kroner, hovedsakelig brukt på å male streker i gaten og farge fortauene.

Det er dårlig bruk av skattepenger – og vi mener det er feil å gi eget areal til syklistene i et fra før trangt bysentrum. Videre vil det forvanske forholdene både for fotgjengere og for trafikk, herunder nyttetrafikk til varelevering etc.

Det er viktig at innbyggerne er klar over at dette vedtaket ikke blir gjort av et enstemmig bystyre. Vi er fremdeles noen folkevalgte som vil holder igjen i slike saker, også saker som stenging av Torget og Bryggen i sommer.

I sakspapirene til denne saken har for øvrig planetaten i Bergen forskuttert at Bybanen skal bygges på gateplan gjennom sentrum og foran Bryggen. Dette selv om bystyret ikke har fattet endelig vedtak om dette, og motstanden mot dette er stor også i bystyret.

