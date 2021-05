Etter overdosen

Slik snakker du med etterlatte når rusavhengige dør.

Sølvi Kaald, adjunkt og etterlatt; Kari Dyregrov, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskulen på Vestlandet

Mange etterlatte opplever at det ikke er sosialt akseptert å sørge når en rusavhengig dør, skriver innsenderne. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Debatt

Kort tid etter at Alma fant sin rusavhengige sønn død på soverommet, var hun på butikken. En dame kaster seg over Alma og gir henne en klem. «Du har jammen vært gjennom mye, stakkars deg, så fælt», sier hun. Stemmen bærer tvers gjennom hele butikken.

Alma blir stående taus, uten å finne noe å si, og fomler med betalingskortet. Køen bak henne vokser, og damen fortsetter: «Du er nå jammen tøff, som har klart alt dette, med en sånn sønn også, men nå kan du jo slappe av litt mer. Det må jo være bedre for deg også. Han har det nok bedre nå, og tross alt valgte han det jo selv». Endelig har Alma klart å slå inn koden. Hun soper med seg varene og løper. Det går uker før hun igjen våger seg ut på egen hånd.

Det er dessverre mange slike fortellinger – om hvordan velmenende mennesker gjør mer skade enn godt for etterlatte etter narkotikarelatert død. Forskning viser at mange etterlatte opplever manglende støtte fra sine omgivelser, og at en del også opplever en nedvurdering av både den avdøde og av egen rett til å sørge. Dette gjør vondt verre.

Mange venner og bekjente føler seg hjelpeløse i kontakt med etterlatte, og særlig dersom dødsfallet var voldsomt og plutselig. Man vet ikke verken hva man skal si eller gjøre, og er redd for å gjøre feil. Det finnes selvsagt ikke noen oppskrift, men forskning viser likevel at der er noen generelle råd.

Sølvi Kaald er medforsker og Kari Dyregrov leder prosjektet om etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall (END) ved HVL. «Ikke snakk om din egen sorg eller gi råd om du ikke blir spurt, men vis interesse», lyder ett av deres råd. Foto: Privat

Pårørende til rusavhengige pådrar seg både psykiske og fysiske lidelser på grunn av situasjonen de står i, med all bekymringen, alle forsøkene på å få hjelp til den avhengige, håpet om at det skal gå bra og maktesløsheten over å ikke lykkes i å redde den man er glad i. Langtidssykmeldinger er vanlige, og noen må også gi opp arbeidslivet på grunn av belastningene. Etter å ha stått på i mange år, vært konstant bekymret og i beredskap, er nære pårørende ofte utslitt når dødsfallet skjer.

Såkalt ventesorg er også vanlig. Man sørger over det man har mistet ved at ens kjære har blitt rusavhengig, over det som var og det som kunne blitt, og fordi man vet at død ikke er en usannsynlig utgang. Man venter på og frykter dødsfallet.

Etterpå sitter man igjen med mange spørsmål. Hva skjedde? Hvordan kunne det gå slik? Kunne jeg gjort noe annerledes? Noen etterlatte opplever sågar skyld fordi de ikke har klart å forhindre dødsfallet og redde den rusavhengige.

Det mest spesielle er kanskje opplevelsen av stigma. Rusavhengige, og særlig de som ruser seg på illegale stoffer, sees på med mistenksomhet og forakt. Det finnes et «oss» og et «dem».

Mange etterlatte opplever derfor at det ikke er sosialt akseptert å sørge når en rusavhengig dør, at han ikke hadde noen verdi i andres øyne, men bare var et utskudd som samfunnet er bedre tjent med å være foruten. At man burde skamme seg over ham.

Det finnes ikke noe sånt som «bare en rusavhengig». Vedkommende har vært et kjært familiemedlem eller venn; en som en gang var et elsket barn, som hadde gode og mindre gode egenskaper og egne drømmer og planer. Det var en man var glad i, trass i konflikter og problemer som kan ha oppstått underveis ettersom rusavhengigheten har blitt verre.

Utsagn som at «det må være bedre for deg og nå» inneholder en nedvurdering av den avdøde, skriver innsenderne. Foto: NTB / Shutterstock

Hva kan nettverket gjøre? Det viktigste er å ikke unngå kontakt. Du trenger ikke si så mye, bare være til stede og la den etterlatte få snakke dersom hun ønsker det. Undersøkelser viser at sensitiv og respektfull nettverksstøtte har enorm betydning i andre typer voldsomme dødsfall, som ved ulykker, krybbedød og selvmord (Dyregrov & Dyregrov, 2007), og det er ingen grunn til å tro at noe annet gjelder for etterlatte etter narkotikarelatert død.

Ikke legg dine egne følelser og opplevelser til grunn. Utsagn som Alma ble møtt med på butikken, at «det må være bedre for deg og nå» inneholder en nedvurdering av den avdøde, og kan oppfattes som at avdøde ikke er noe å sørge over. Det samme gjør kommentarer som at man ikke trenger å skjemmes, at man har lov å føle lettelse, at han valgte det selv, at nå slipper han å lide mer eller at han jo visste at det han drev med var farlig.

Ikke snakk om din egen sorg eller gi råd om du ikke blir spurt, men vis interesse for den det gjelder.

Bruk navnet til den avdøde. Hjelp å få frem de gode minnene. Noen ganger, hvis forholdet til avdøde har vært konflikt- og problemfylt, kan disse sitte langt inne hos den etterlatte.

Praktisk hjelp er også god hjelp. Vanlige oppgaver i hjemmet, som barnepass, plenklipping, støvsuging, gulv- og klesvask kan være langt utenfor rekkevidden av det den etterlatte orker å ta fatt på, særlig den første tiden etter dødsfallet.

Sorgbearbeiding tar tid. Selv om den etterlatte smiler og ler og går en tur på kafé eller på byen, betyr ikke det at en er «ferdigsørget». Sorgforskning viser at man beveger seg til og fra sorgen, har pauser der man gjenopptar livet, for så å vende tilbake til sorg igjen (Stroebe & Schut, 1999). Samtidig kan det ta lang tid før den etterlatte orker å ta initiativ til sosial kontakt, og da er det viktig at nettverket ikke gir opp.

Her går vi tilbake til Alma. En dag etter opplevelsen på butikken plinger mobilen hennes. En litt perifer slektning har sendt en SMS. Det står bare ett ord i displayet; «klem». Samme melding kommer deretter innimellom i over et år før Alma orker å ta initiativ til mer kontakt. For Alma var disse meldingene svært betydningsfulle – noen husket på henne og tenkte på henne.

Hun opplever også en ny episode på butikken. En bekjent står utenfor og venter da Alma kommer ut. «Hei», sier damen. «Kondolerer. Du skal vite at jeg tenker mye på deg», fortsetter hun, og gir Almas overarm et kort trykk med hånden. Så går hun. Alma fortsetter til bilen mens hun tenker at det var hyggelig sagt.

Det som dette siste viser så tydelig, er at form og innhold på støtte må tilpasses mottaker. Dette er ikke lett – men hovedbudskapet er at man må forsøke med følsomhet og respekt. Å vike unna er verre enn alt!