Det er planlagt et mindre beboerparkeringsanlegg etter sterkt ønske fra kommunen. Det vil bl.a. kunne erstatte de 35 p-plassene planen fjerner for å utvide Christinegårdparken, få nytt fortau i Persenbakken og forbedre endestoppet til Mulebussen. Det åpner for å sanere gategrunnsparkering for å bedre fremkommeligheten for utrykningskjøretøy, gående og syklende. Anlegget vil bli mye benyttet av Bildeleringen, elsykler med store vogner mm.

Og sist (i tid) men ikke minst; nå legger planen til rette for at Mulenområdet kan få bossug til erstatning for dagens bosspann. En stort miljøløft! Den nye bossugsentralen, en mindre trafo og et gjenvinngspunkt for glass og metall har planen valgt å samle i en teknisk sone der det i dag står en gammel stor trafo og et nytt vann- og avløpsanlegg. Det meste vil være skjult under bakken, og området vil bli gjenplantet og svært lite synlig om få år. Det er lagt langt unna bebyggelsen. I stedet for en tett rekke av parkerte privatbiler får naboene et nytt fortau, og en avkjøringslomme for hentebilene til gjenvinningsstasjonen som kanskje henter en gang i uken.