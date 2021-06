Ta natten tilbake

Det går an å regulere kommunale lyskilder på en lurere måte.

«Lys er ikke alltid godt, og mørke er ikke alltid ondt. Vi trenger både lys og mørke», skriver Sofie Marhaug. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Sofie Marhaug Gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gud sa det skulle bli lys, og det ble lys. Lyset var godt, men det var ikke så godt at menneskene skulle bli snytt for natten. Nei, Gud skilte lyset fra mørket. Slik fikk vi fred og ro til å sove. Ikke bare menneskedyrene, men alle de andre artene også.

For noen er kanskje Gud død. Menneskene lyser i alle fall opp jorden i tide og utide. Ja, kanskje særlig i utide. Lysforurensing rammer alle slags arter. Særlig fugler og insekter lar seg forlede av kunstig lys, på en måte som kan ødelegge deres naturlige habitat. Men lysforurensningen påvirker også pattedyrene – ikke minst oss: menneskedyrene.

Sofie Marhaug i Rødt fremmer denne måneden forslag i bystyret om å sette inn tiltak for å redusere lysnivået i Bergen. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Lys er et signal også for oss mennesker. Det forteller oss om det er dag eller natt og regulerer døgnrytmen vår. Helseproblemer er en kjent konsekvens av kunstig belysning. Det er påvist økt risiko for kreft hos nattarbeidere. Stor grad av kunstig belysning kan dessuten ha en negativ virkning på søvnen. Søvnproblemer er i sin tur en vesentlig kilde til psykisk uhelse, som depresjon.

Noe av denne lysforurensningen verken kan eller bør politikerne regulere. Jeg skal ikke legge meg opp i når på døgnet folk sjekker mobiltelefonen sin. Ikke er jeg særlig god til å regulere slike uvaner selv heller. Det politikerne derimot kan gjøre noe med, er den kommunale belysningen.

Les også Delta i BTs nye skrivekonkurranse, «Den nye normalen». Førstepremie: 10.000 kroner.

Vi trenger fortsatt lys i mørket. Noen ønsker seg til og med mer, for eksempel i Fløysvingene. Vi i Rødt tror likevel at det går an å regulere lyskildene på en lurere måte.

La meg komme med noen eksempler. Det går an å installere armatur på toppen av offentlig belysning slik at den ikke lyser opp i alle retninger. Det går an å sikre at en bruker lys med en viss fargetemperatur (varmhvit farge).

Det går også an å redusere lysnivåene om natten til 50 prosent av lysnivået, og på veier med lite trafikk kan kommunen vurdere å installere dimmere som reduserer lysnivået når det ikke er behov for sterk opplysning.

Flere byer har tatt slike forsiktige grep. Denne måneden fremmer Rødt forslag i bystyret om at Bergen kommune bør gjøre det samme.

Lys er ikke alltid godt, og mørke er ikke alltid ondt. Vi trenger både lys og mørke.