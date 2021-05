Alle burde ha noen å være med i friminuttet

Det er ikke så lett å spørre om å få bli med i leken – vi må invitere andre med.

Ahmed (10) elsker å bli kjent med andre. Foto: Privat

Ahmed Adil Gebory Skoleelev (10 år)

For tiden tenker jeg på at alle burde ha noen å være sammen med i friminuttene. Hvem er det som bestemmer at noen skal være alene?

Det er så mye gøy en kan gjøre hvis en er mange sammen: leke gjemsel, hoppe tau eller ha mange på lag i ballspill. Dessuten er det sikkert skummelt å gå ut i friminuttet hvis du er alene.

Siden det ikke alltid er så lett å spørre om å få være med på leken, synes jeg alle har ansvar for å spørre om andre vil være med og leke. Et siste argument er at det er kjekt å få nye venner på skolen. Selv elsker jeg å bli kjent med andre. Da spør jeg alltid hvor de kommer fra, hva de heter og hva de liker å gjøre.

Slik får man mange venner. En vennebenk i skolegården er en god idé. Men det er sikkert ikke så kjekt å sitte der, så jeg foreslår at det alltid er noen ved siden av benken som kan slå av en prat med den som setter seg der.