Derfor må videodømming vekk fra fotballen

Også fotballdommere er mennesker. Det må vi tåle.

VAR-assistentene sitter nå i eget rom, der de har kommunikasjon med dommeren på banen. Foto: Rolf Vennenbernd, TT NYHETSBYRÅN

Vidar Dahle Fotballentusiast og tidligere dommer

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Flere og flere er etter hvert negative til VAR (video assistant referee) – også kjent som videodømming i fotball.

Jeg har vært litt «både-og» underveis. Fordi VAR i noen tilfeller tar «clear and obvious mistakes», men også fordi noen situasjoner millimetermåles og andre ikke vurderes engang.

Etter å ha fått litt «kjøtt på beinet» gjennom de år VAR har vært brukt, føler jeg nå for å blåse ut følgende standpunkt: VAR må vekk!

Vidar Dahle har bestemt seg: Han vil ikke ha videodømmingen VAR under fotballkamper lenger. Foto: Privat

Fotball bedømmes ut ifra prestasjoner. Av lag som helhet. Av enkeltspillere. Av managere og trenerteam. Og av dommerne og deres assistenter. Vi er mennesker. Og aldri gjør et menneske alt riktig. Heller ikke dommere.

Jeg tok dommerkurs i 1985. Lærte og praktiserte reglene. Og gjennom hundrevis av fotballkamper sett fra banenivå, fikk jeg også en annen forståelse av spillet. Noe jeg fremdeles har med meg som tilskuer, 25 år etter at dommerkarrieren (i lavere divisjoner) tok slutt.

Les også Kommentar: «VAR skulle gjøre fotballen mer rettferdig. Slik er det ikke»

Jeg har alltid etterlyst det jeg kaller konsekvent dømming. Det vil si at like situasjoner dømmes likt, så godt det lar seg gjøre av et menneske.

Meningen med VAR var nok at det nå skulle bli likt. Dessverre har ikke det blitt slik. Det har istedenfor blitt en masse nye regler og tolkninger som er vanskelig for publikum å forstå. Til og med for spillere og trenere, og for ikke å snakke om eksperter som analyserer dette nydelige spillet vi er så glad i.

Og både offside- og handsregler blir endret med VAR. Da jeg ble opplært, het det for eksempel at hvis hånd søker ball, er det hands, og hvis ball søker hånd, er det ingenting.

Den varianten kan være utfordrende å gjøre riktig i brøkdelen av et sekund.

Men heller noen få prosent feilmargin enn å vente to-tre minutter på at noen skal vurdere situasjonen fra ti forskjellige kameravinkler, og ikke engang da komme frem til like avgjørelser for like situasjoner.

Mange fotballsupportere mener VAR dreper den spontane målfeiringen. Her er det Crystal Palace-supportere som markerer sitt syn (før pandemien). Foto: Tess Derry, PA

Mållinjeteknologi (GLT) er noe jeg mener har kommet for å bli, og det virker som systemet for dette fungerer. Selvfølgelig kun i toppfotballen, da. Her får dommer beskjed umiddelbart om hele ballen er inne, og repriser på tv kommer som oftest innen et halvt minutt. Og det er kun én enkelt ting som skal vurderes.

Jeg ser flest kamper der mitt lag er involvert, og nylig fikk Liverpool annullert et mål for offside som store deler av verdens eksperter ikke forstår var mulig.

Og så er det dette med hands da: Liverpool fikk annullert et mål mot Tottenham etter en hands på midtbanen ganske lenge før målet. Repriser viser at ballen blir slått fra Tottenham-spillerens hånd borti Liverpool-spillerens hånd. Dommerne så ikke dette i kampens hete, og den gamle regelen om hva som søker hva, overkjøres av VAR.

VAR ble brukt i et større mesterskap for første gang under VM i 2018. Da så dommerne selv på en skjerm ved sidelinjen. Foto: Themba Hadebe, TT NYHETSBYRÅN

Dette er eksempler fra konkrete kamper. Andre eksempler jeg har reagert på, er når det blir gitt feil corner/utspill, feile frispark i åpne scoringsposisjoner og feile kort.

I gamle dager gikk man i ettertid inn og straffet stygge situasjoner som dommere overså, med karantener. Selvfølgelig burde spiller og lag fått straffen fra situasjonen oppsto, men igjen: Det var mennesker som gjorde feil.

Akkurat som at Jürgen Klopp valgte feil folk til å starte en kamp, eller innbytte. Akkurat som at Salah valgte feil da han skjøt i stedet for å sentre til bedre plassert lagkamerat. Akkurat som Milner valgte feil da han taklet på seg gult kort i en håpløs takling. Og så videre. Men først og fremst gjør både dommere, trenere og spillere flest riktige valg.

Vi er bare mennesker. Og jeg kunne argumentert til neste vinter om dette.

VAR må vekk! Det ødelegger mer enn det gjør godt, og bør ikke innføres i norsk fotball.