Hei, du som kjørte fort forbi oss. Neste gang kan du få en hest i frontruten.

Nei, det er ikke noe i veien med meg. Jeg tenker på hestene og på din sikkerhet.

Andrea Fauske Kjærgård (19) forteller om et ubehagelig møte med en bilist på Hordnesvegen. Foto: Privat

Andrea Fauske Kjærgård Bergen

Kjære deg i den røde Audien som kjørte forbi meg og hesten min på Hordnesvegen søndag kveld:

Jeg stilte meg midt i veien med hesten på siden av meg da du kom kjørende bak oss i et hurtig tempo. Når du sakker ned, går jeg inn igjen til siden.

Bilen ruller opp ved siden av meg og hesten min, du ruller ned ditt vindu og spør hva det er. Jeg svarer at det går for fort.

Ikke fordi min hest reagerer, men fordi jeg vet at neste gang du kjører fordi en hest, så er det ikke sikkert det er jeg og min hest ,som er trafikksikker, du kjører forbi.

Jeg sier ifra fordi neste gang, så kan det være en av stallens unghester du kjører forbi. De er IKKE trafikksikre ennå og de bryr seg om det tempoet du kjører i på smal vei!

På det at det går for fort, svarer du meg: «Er det noe i veien med deg eller?! Da får du faen finne deg en annen plass å være! Jeg kjører i 30!», før du suser videre innover Hordnes.

Nei, det ingenting i veien med meg. Jeg bryr meg om hestene sin sikkerhet og ikke minst DIN sikkerhet. Å få en hest inn gjennom frontruten, kan i verste fall drepe både deg og din sønn, som satt på i kveld.

30 kilometer i timen er kanskje ikke fort for deg. Men for en hest som ikke er vant til bil på en smal vei uten muligheter for å flykte fra det som skremmer dem, så er det VELDIG fort.

Jeg er glad du traff på min trafikksikre hest, som tåler det meste, og ikke unghestene på to år og under ett år.

Jeg må forresten gå et stykke langs med veien for å komme meg til skogen, så jeg håper at du neste gang tenker som du gjør når du ser elg eller hjort.

20 kilometer i timen med minst to meter mellomrom fra hesten og bilen er det beste. To meter mellom hest og bil på Hordnesvegen lar seg ikke gjøre mange steder, så da ber jeg deg så inderlig; vær så snill å i hvert fall kjøre i 20 forbi hestene våre.

Neste gang kan du faktisk få en hest gjennom frontruten på bilen, og det vil jeg og alle andre være foruten.

Innlegget ble først publisert i Facebook-gruppen «Fanafolket».