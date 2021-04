Politiets overgrep i narko-saker overgår Nav-skandalen

Vanvittig omgang med folks underliv og lovstridig fengselsbruk må granskes.

Overgrepene som har skjedd i politiets regi i narkotikasaker, er hinsides det meste vi har sett av skandaler, skriver jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Hans Fredrik Marthinussen Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Det avdekkes nå at politiet systematisk og rutinemessig har utført grove menneskerettighetskrenkelser mot nordmenn som mistenkes for en eller annen mindre befatning med narkotika knyttet til eget bruk.

I forrige uke kom først en redegjørelse fra svært kompetent hold ved Politihøgskolen, før Riksadvokaten, øverste leder for påtalemyndigheten, i et 12 siders brev konkluderte med det samme: Det er ikke er anledning til å foreta ransaking av mobiltelefoner og husvære ved mistanke om bruk av narkotika, eller ved mistanke om, eller avdekking av, besittelse av mindre mengder narkotika. Det er heller ikke forholdsmessig å tvinge gjennom urin- og blodprøvetaking ved mistanke om narkotikabruk alene.

Både BT-kommentator Anne Rokkan og Aftenposten viser med letthet at politiet i sin intense kamp mot rusreformen, selv dokumenterer at de har en klart lovstridig praksis. Politiet uttaler gang på gang at de ved mistanke om bruk eller ved funn av narkotika til eget bruk, foretar personransaking, husransaking og gjennomgang av telefon. Politiet krever også utvilsomt blod- eller urinprøve der de mistenker bruk.

Av dette fastslår Riksadvokaten at kun personransaking er lovlig, og da under forutsetning av at den utføres skånsomt. «Skånsomt» utelukker selvsagt nakenransakinger, ikke minst i offentlighet.

Allerede i 2010 slo daværende visepolitimester i Bergen Jon Reidar Nilsen fast at slike ransakinger i offentlighet ikke skulle forekomme utenom i eksepsjonelle situasjoner, typisk der man fryktet et skjult våpen. Noe som også ble bekreftet av Spesialenheten, selv om Spesialenheten som vanlig ikke fant grunn til å straffeforfølge det klart kritikkverdige lovbruddet.

Nav-skandalen er svært alvorlig. Uskyldige mennesker måtte sitte i fengsel. At jeg betegner dette som verre, er ingen bagatellisering av den.

Men overgrepene som har skjedd i politiets regi i narkotikasaker, er hinsides det meste vi har sett av skandaler, og med stort potensial for å være traumatiserende.

Eva fra brukerorganisasjonen RIO forteller om da hun opplevde drapsforsøk fra en sjalu mann. 17 skudd ble avfyrt inn i leiligheten hennes. Hun var så oppskaket at hun etterpå røykte hasj for å roe seg ned. Politibetjentene som passet på henne, luktet hasjen, stormet leiligheten, beslagla telefonen hennes og tok henne med på stasjonen.

Der ble hun kledd naken og måtte bøye seg frem så politiet kunne undersøke henne innvendig. Som om hun skulle gå rundt med narkotika i «kroppens hulrom» i sin egen leilighet. Etter dette måtte hun tilbringe natten på glattcelle, og dagen etter satte hun heroin for første gang.

Politiet har undersøkt hulrom i kroppen og gått igjennom mobiltelefonen til mennesker de har mistenkt for ulovlig rusbruk. Foto: Mark Blinch, NTB (illustrasjonsfoto)

Denne episoden er grov og går langt utenfor hva politiet rettmessig kan tillate seg. Evas historie er dessverre ikke unik. Jeg har engasjert meg på rusfeltet i en lang periode og har hørt utallige slike eksempler. Det illustreres godt av politiets reaksjon til videoen av en 15 år gammel gutt som ble beordret til å ta av seg buksene og fikk kjønnsorganet berørt av en politimann, mens vennene hans så på. Det fører knapt til et skuldertrekk hos de nærmeste overordnede. Ingen selvransakelse, bare klare indikasjoner på at dette er dagligdags.

Nordmenn mistenkt for narkotikalovbrudd har fått kateter innført i kjønnsorganene sine. Vi kan bare tenke oss hvordan det oppleves dersom den som utsettes for dette ruser seg fordi vedkommende har opplevd seksuelle overgrep, en kategori som er sterkt overrepresentert blant mennesker med rusproblemer. Norsk Narkotikapolitiforening forklarer også i sitt høringssvar at når det foretas (ulovlige) husransakelser ved mistanke om bruk, blir den mistenkte satt i politiarrest.

Det finnes også rikelig med eksempler fra politiets Twitter-kontoer på at folk kastes på glattcelle for rusbruk, noe som åpenbart er et uforholdsmessig og dermed ulovlig tiltak.

I tillegg til politiets vanvittige omgang med folks underliv, og svært mange lovstridige fengselsopphold på glattcelle, har altså norske borgere fått gjennomgått sine mest private detaljer på sine mobiltelefoner, bl.a. intime bilder av seg selv og andre, helseopplysninger, samtaler som viser seksuelle preferanser, utroskap, familieproblemer og til og med taushetsbelagt informasjon. Dette rammer ikke bare telefonens eier. Tilsvarende er det intime og private forhold som blir avdekket ved husransaking, og også her rammes ofte flere enn kun den mistenkte.

Når vi har svært god grunn til å mene at dette har skjedd rutinemessig og i stort omfang, er det en skandale uten sidestykke i moderne norsk historie.

Politidirektør Bjørnland var raskt ute med å forsøke å presentere Riksadvokatens uttalelse om at han ennå ikke kunne konkludere med systematiske lovbrudd, som en frifinnelse av politietaten. Det torpederte Riksadvokaten raskt med å kreve full gjennomgang av politiets og påtalemyndighetens praksis.

Politidirektør Benedicte Bjørnland prøvde å selge inn Riksadvokatens uttalelse som en frifinnelse av politietaten, mener jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen. Foto: Geir Olsen, NTB

Politidirektørens raske avvisning av at det har foregått systematiske lovbrudd, er oppsiktsvekkende. I Politidirektoratets høringssvar til rusreformen er denne praksisen nemlig tydelig presentert, og politidirektøren er utvilsomt kjent med politiets ulovlige praksis. Vi kan derfor ikke ha tillit til at politiet selv vil foreta noen form for uhildet og objektiv vurdering.

Det som kreves nå, er en ekstern gransking av politiets grove lovbrudd etter mønster av Nav-saken. Det fortjener de som har vært utsatt for disse systematiske krenkelsene.

På sikt er det kun avkriminalisering av rusbruk som kan fjerne det stigmaet som har ført til at politiet i mange tiår grovt har kunnet krenke menneskerettighetene til dem som bruker ulovlige rusmidler. Dette er også bakgrunnen for at FNs Høykommisær for menneskerettigheter anbefaler avkriminalisering.